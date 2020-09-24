У Харкові презентовано перший в історії український переклад книги автора з Катару "Корсар"

У Харкові презентували історичний роман "Корсар" письменника з Держави Катар Абдул-Азіза аль-Махмуда, вперше у світі перекладений українською.

Презентація ініційована Українським інститутом національної пам'яті (УІНП).

"Історичний роман став бестселером в Катарі завдяки досвіду реалізації політики національної пам'яті та витримав низку видань арабською, англійською та іншими мовами. Його сюжет обертається довкола знакової особистості в історії Катару - Архами бен Джабера, який чимало зробив у боротьбі з наслідками колоніальної політики Великої Британії. Він спонукає читачів замислитися над проблемами та питаннями, які й досі залишаються актуальними, зокрема, боротьбою українців проти колоніального ярма Росії", - зазначила на презентації керівник Північно-Східного міжрегіонального відділу УІНП Марія Тахтаулова.

За її словами, колоніальний імперіалізм ще має свою силу у світі. Тому розповсюдження цієї книги допоможе читачеві будь якого віку викрити злочинну сутність Російської імперії, від якої зазнали і ще зараз зазнають лиха, у тому числі, через "вагнерівців", чимало народів світу, включаючи сучасний арабський та африканський світ.

"Економічні та політичні стосунки між Україною та Катаром міцнішають з кожним роком, у Катарі працює чимало українців, з цієї країни до нас йдуть інвестиції, діють популярні серед українців туристичні маршрути. У той же час катарська культура в Україні, зрештою, як і українська культура в Катарі, залишаються майже невідомими. Ця книга сприятиме зацікавленню українців культурою, літературою та історією Катару", - наголосив учасник презентації та організатор українського перекладу книги, голова правління ГО "Українська Ініціатива" (Київ) Юрий Косенко.

Він зазначив, що український переклад зроблений у київському Центрі перекладів "Салям" і зараз існує тільки у подарунковому варіанті, але, як планується, буде виданий тиражем не менше 1 тис. екземплярів і переданий у шкільні та університетські бібліотеки".

"Більше того, ми плануємо обговорити цей роман та його ідеї на зустрічах з читачами, під час лекцій та дискусій. Планується також переклад українською класичної поезії Катару", - додав голова ГО "Товариство українсько-катарської дружби "Кала'ат аз-Зубара", керівник осередку ГО "Українська Ініціатива" в Луганській області Олег Якубов.

Під час презентації роману "Корсар" продемонстровано фото, відео- та поліграфічні матеріали про Катар. Як стало відомо, в мережі вже можна переглянути два документальні фільми про цю державу, створених ГО "Українська Ініціатива".