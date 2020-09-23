"Театр проти насильства": проєкт відкривається у жовтні

У межах проєкту "Театр проти насильства" 3 жовтня покажуть фототеатр "Світ без насилля" та дитячу виставу "Кожен обирає…".

Про це йшлося на презентації проєкту в Укрінформі, передає кореспондент агентства.

Зокрема, менеджер зі зв'язків з громадськістю ГО «Жінка майбутнього» Ганна Тартинських поінформувала, що проєктом «Театр проти насильства», який підтримав Український культурний фонд, громадська організація долучається до зусиль багатьох інших організацій та громадських активістів щодо запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству.

За словами керівника проєкту «Театр проти насильства», голови ГО «Жінка майбутнього» Наталі Копиці, фототеатр «Світ без насилля» створено у 2019 році до акції «16 днів проти насильства».

Театр проти насильства / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

«У зв’язку з карантином ми переробили наш проєкт в режим онлайн, і завдяки цьому у нас вийшло ще створити телеверсію наших вистав, які будуть транслюватися по телебаченню після прем’єри 3 жовтня», - розповіла Копиця.

Проєктний менеджер Українського культурного фонду Катерина Бова зазначила, що проєкт «Театр проти насильства» цього року пройшов конкурс і отримав грант за програмою «Інноваційний культурний продукт».

«Насправді, проєкти, які заходять до нас, проходять декілька етапів відбору, і на відборі експерти оцінюють не тільки якість проєкту та охоплення, а і соціальну складову. Звичайно, звертається увага, щоб цей проєкт мав не тільки розважальну мету, а й ніс у собі якісь соціальні месиджі, впливав на розвиток суспільства, розвиток того сектору, де він реалізується», - розповіла Бова.

Водночас вона відзначила, що проєкти «зазнали певних переформатувань» у зв’язку з карантином в режим онлайн.

«Стосовно діяльності Фонду взагалі та на майбутнє - подібні проєкти будуть підтримуватися і надалі. Всі програми, які існують в межах Фонду, будуть існувати і надалі. У нас буде оголошений на наступному місяці новий конкурс, тобто новий грантовий рік, коли всі бажаючі можуть подавати свої заявки», - додала Бова.

Над телевізійними версіями проєкту «Театр проти насильства» працював режисер Вадим Кубівський. Він розповів, що у підготовці версії «Світ без насилля» брали участь дорослі, а у виставі «Кожен обирає…» задіяні діти.

«Друга версія - «Кожен обирає» - це дитяча версія, те, чого, на мою думку, дуже давно не було на українському телебаченні, тому що така велика певна ніша, яка була раніше - телевізійні постановки, театри - вона чомусь зникла. Ми спробували відновити цю традицію, сподіваюся, що надалі вона буде тільки розвиватися», - сказав Кубівський.

Як розповіли у ГО «Жінка майбутнього», фототеатр «Світ без насилля» створено разом із керівником та режисеркою театральної студії «Теремок» і Народного драматичного театру Бердянська Світланою Орищенко за участю волонтерів, акторів і небайдужих людей. На пересувних фотографіях, які рухаються по сцені акторами, зображені емоції людей, які стали жертвами чи свідками насильства. Кожен сюжет програється пантомімою, одне дійство змінює інше. Фотографії та актори ілюструють своєю грою, як розвивається життя і які наслідки можливі від домашнього чи гендерно зумовленого насильства та яким стає життя, коли насильству кажуть «Ні!».

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Водночас вистава «Кожен обирає…» висвітлює проблематику безпритульних дітей та дітей, позбавлених батьківського спілкування. Актори віком 10-14 років ілюструють історію дітей різних соціальних прошарків.

«Театр створювався саме на реальних історіях реальних людей. То наші кейси, з якими ми працювали в громадській організації. То справжні люди, які потрапляли в ситуацію насильства, і ми це розповідаємо на сцені, аби показати, як змінюється доля, якщо в людини є досвід насильства і як може бути, якщо його немає», - розповіла Тартинських.

Телевізійні версії вистав покажуть після прем’єри на телеканалі «Телевсесвіт».

«Ми підтримуємо повністю цей проєкт, і сподіваюся, що якщо ми комусь в житті допоможемо, то можна сказати, що ми зробили дуже велику роботу», - сказав генеральний директор ТОВ «Телевсесвіт» Іван Сливка.

Переглянути прем’єру проєкту можна буде на сайті ГО «Жінка майбутнього».