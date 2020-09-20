На Львівщині театр відкрив сезон виставою у закинутому костелі

У костелі Матері Божої, що у селі Демня Миколаївського району на Львівщині зіграли виставу вистава «Pentecost». Нею Перший академічний український театр для дітей та юнацтва спільно з проєктом «Під Зорею Пінзеля» відкрив 101-й театральний сезон.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила організатор, засновниця проекту «Під Зорею Пінзеля» Івона Лобан.

«Ми поставили унікальну для України виставу «Pentecost», яка минулого року виграла гранд в Британській раді, автором тексту є видатний британський драматург Девід Едгар, а режисер Лариса Діденко вдало показала дискусії про цінності, гуманізм, про культуру, яка стала заручником політики», - каже Івона Лобан.

За її словами, ідея співпраці з Першим театром зародилася ще рік тому. Спершу дійство планувалося 23 серпня в костелі Всіх Святих у с. Годовиця, де творив Пінзель, але через карантинне зонування довелося шукати іншу локацію, і церква Матері Божої в с. Демня стала ідеальним місцем. Вона ідентична з описаною у виставі закинутою балканською церквою на перетині різних культур, в якій за радянських часів було зерносховище. За сценарієм, знайдена тут унікальна середньовічна фреска з’являється на сцені як яблуко розбрату, перетворюючись далі і на заручницю, і на жертву. Майже детективна історія затягує глядача у міцний клубок гострих тем сучасності – розбрат, тероризм, біженці.

Сильна енергетика місця, талановита гра акторів, світло, музика – атмосфера, яка не лишила байдужим жодного глядача.

Окрім вистави, організатори проєкту провели екскурсію замку Заклад, який в ХІХ ст. був пансіонатом для акторів, режисерів та художників, та старовинного цвинтаря, де похований відомий меценат граф Станіслав Скарбек, який у 1842 р. виділив кошти на будівництво першого у Львові театру, зараз театр ім. М. Заньковецької.

Проєкт «Під Зорею Пінзеля» створений ГО «Арт-студія Івони Лобан» у 2017 р. Він присвячений популяризації творчості скульптора І.Г. Пінзеля і приверненню уваги до збереження культурної спадщини України.

Фото: portal.lviv.ua