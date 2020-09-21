Чапкіс одружився з молодшою на 52 роки коханою

Відомий український хореограф Григорій Чапкіс вчетверте одружився.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТСН.

Обраницею легендарного 90-річного танцівника стала молодша на 52 роки жінка, імені якої зірка не розсекретив.

"2020 рік зіграв головну роль в історії мого життя. По-перше, я відсвяткував 90-річчя і моє життя відновилося, я одружився цього року. І придбав квартиру. Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка присвятила мені свої роки на заході мого життя", - розповів хореограф.

Читайте також: Зеленський нагородив Чапкіса орденом

Зазначається, що хореограф був тричі одружений. Разом зі своїми двома дітьми та онуками Чапкіс заснував цілий світовий танцювальний бренд – "Чапкіс-Денс". Старша донька Лілія керує балетною школою в Італії, а син Грегор – у Сан-Франциско. Онучка Анна стала італійською кінозіркою та моделлю, а молодша, Вікторія, має свою школу танців.

Фото: instagram.com/gregory_chapkis