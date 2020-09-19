Японку занесли у Книгу рекордів Гіннеса як найстаршу жительку планети

Найстарша мешканка планети 117-річна Кане Танака встановила рекорд тривалості життя у Японії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Станом на суботу вік довгожительки становить 117 років і 261 день - це на один день більше, ніж у попередньої рекордсменки на ім'я Тадзіма Набі, яка померла 2018 року.

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Танака також занесена до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша мешканка планети.

Старенька живе в будинку для літніх людей. Члени її сім'ї говорять, що не в змозі бачитися з нею регулярно через пандемію коронавірусу. Однак зазначають, що вона добре почувається і має намір в доброму здоров'ї дожити до 120 років і навіть більше.

Фото: twitter.com/NEWS_JAPAN_S