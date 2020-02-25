Найстаріший у світі чоловік помер у віці 112 років
Про це повідомляє Mirror.
«Найстаріший у світі чоловік помер у віці 112 років. Тітецу Ватанабе, житель префектури Ніїгата в Японії, помер за 11 днів до свого 113-го дня народження о 23:10 за місцевим часом у неділю», - йдеться в повідомленні.
Чоловік був офіційно внесений до Книги рекордів Гіннеса 12 лютого як найстаріший чоловік на планеті.
Попередній володар титулу найстаршого чоловіка на планеті був також жителем Японії. 113-річний Масадзо Нонака помер 20 січня минулого року.
Японці традиційно займають верхні рядки рейтингів світових довгожителів. Найстарша жінка Японії — 117-річна мешканка префектури Фукуока на ім’я Кане Танака — є носієм титулу найстарішої людини на планеті за версією Книги рекордів Гіннесса.
Фото: mirror.co.uk