У неділю ввечері в Японії помер 112-річний Тітецу Ватанабе, якого на початку місяця визнали найстарішим чоловіком на Землі.

Про це повідомляє Mirror.

«Найстаріший у світі чоловік помер у віці 112 років. Тітецу Ватанабе, житель префектури Ніїгата в Японії, помер за 11 днів до свого 113-го дня народження о 23:10 за місцевим часом у неділю», - йдеться в повідомленні.

Чоловік був офіційно внесений до Книги рекордів Гіннеса 12 лютого як найстаріший чоловік на планеті.

Попередній володар титулу найстаршого чоловіка на планеті був також жителем Японії. 113-річний Масадзо Нонака помер 20 січня минулого року.

Японці традиційно займають верхні рядки рейтингів світових довгожителів. Найстарша жінка Японії — 117-річна мешканка префектури Фукуока на ім’я Кане Танака — є носієм титулу найстарішої людини на планеті за версією Книги рекордів Гіннесса.

Фото: mirror.co.uk