Помер творець фігурки LEGO-чоловічка

У Данії 19 лютого помер 78-річний дизайнер іграшок Йенс Нігаард Кнудсен, який винайшов жовту фігурку людини для LEGO.

Про це в Twitter повідомив дизайнер LEGO Марк Джон Стаффорд.

«В середу 19 лютого колишній головний дизайнер LEGO і творець міні-ігри LEGO Йенс Нігаард Кнудсен помер, йому було 78 років», - йдеться в повідомленні.

Як додав Стаффорд, Кнудсен «залишив люблячу дружину, трьох дітей, двох онуків і понад вісім мільярдів маленьких пластикових людей».

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Про смерть Кнудсена в Twitter також написав нинішній головний дизайнер LEGO Меттью Ештон, подякувавши померлому за створення фігурки: «Хоча я ніколи не зустрічав Йенса, але те, що він створив, зіграло величезну роль у моєму дитинстві, а також - багатьох інших мільйонів дітей в усьому світі».