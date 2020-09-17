Фестиваль "Українська весна" стартує 18 вересня у Брюсселі
Як повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік», фестиваль продовжує низку культурних ініціатив у європейській столиці, де розмістилися штаб-квартири Євросоюзу та НАТО, та пройде в Центрі образотворчих мистецтв BOZAR – найбільшій культурній інституції Бельгії, передає Укрінформ.
Як зазначається, до офлайн-кінопрограми увійшло три фільми: комедія «Мої думки тихі» - дебютна повнометражна робота режисера Антоніо Лукіча; драма «Додому» – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва; українська документальна сенсація «Земля блакитна, ніби апельсин» - дебютна повнометражна документальна стрічка режисерки і письменниці Ірини Цілик.
У програмі фестивалю на гостей «Української весни» чекає онлайн-зустріч з режисером, активістом та колишнім політв'язнем Олегом Сенцовим – у традиційному для центру Bozar дискусійному форматі Agora. Дискусію модеруватиме професорка історії Од Мерлен.
Також повідомляється, що онлайн-програма «Української весни» буде демонструватися на сайті Центру образотворчих мистецтв BOZAR з 25 вересня по 4 жовтня. До неї увійшли фестивальні хіти минулих років – драма «Плем’я» Мирослава Слабошпицького, істерн «Дике поле» Ярослава Лодигіна, документальний фільм «Тато – мамин брат» Вадима Ількова та драма «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк. Фільми будуть доступні для перегляду на території Бельгії.
Подія відбувається за підтримки Посольства України в Бельгії, Державного агентства України з питань кіно, Товариства українців в Бельгії, Центру образотворчих мистецтв BOZAR та кінокомпанії Arthouse Traffic.