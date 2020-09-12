Однокласниця іспанської принцеси захворіла на COVID-19

Клас, в якому навчається спадкоємиця іспанського престолу, піде на карантин після того, як її однокласниця принцеси Леонор отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.

Як зазначає видання, 14-річну принцесу, дочку короля Феліпе протестують на коронавірус, як і інших учнів її класу школи "Санта-Марія-де-лос-Росалес" у Мадриді.

У королівській родині додали, що король та королева під час перебування принцеси на карантині продовжать виконання своїх королівських обов'язків.

Згідно з даними сайту Worldometer, в Іспанії наразі зафіксовано 576 697 випадків коронавірусу та 29 747 летальних випадків унаслідок пандемії.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 вересня у світі зареєстрували 28 659 727 випадків коронавірусу, серед них 919 718 смертей та 20 586 147 випадків одужання.