Сеітаблаєв став лауреатом Премії імені Василя Стуса

Кінорежисер, актор театру та кіно Ахтем Сеітаблаєв став цьогорічним лауреатом Премії імені Василя Стуса.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє Український ПЕН.

"Раді повідомити, що лауреатом Премії імені Василя Стуса 2020 року став український кінорежисер, актор театру та кіно Ахтем Сеітаблаєв!" - зазначається у повідомленні.

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції.

Торік лауреатом став Влад Троїцький – театральний режисер, засновник Центру сучасного мистецтва «ДАХ», фестивалю «ГогольFest» та інших культурних проєктів.

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989 року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН і партнери – Києво-Могилянська бізнес-школа і видавництво «Дух і Літера» – продовжили цю ініціативу.

У різні роки відзнаку отримували Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк.

Фото Жені Перуцької