Кінострічка “Погані дороги” отримала престижну нагороду у Венеції
Укрінформ
Дебютний фільм режисера Наталі Ворожбит "Погані дороги" отримав кіноклубну нагороду у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю "Тиждень критики".
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу
Український фільм отримав відзнаку за кращу новаторську (інноваційну) картину Premio Circolo del Cinema di Verona, яка є другою за значимістю після гран-прі.
Головний приз в цьому конкурсі присудили турецькому фільму "Привиди".
"Погані дороги" – дебютний фільм Наталі Ворожбит, поставлений за її однойменною п'єсою. Вихід кінострічки “Погані дороги” у широкий прокат заплановано на 2021 рік.