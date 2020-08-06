Прем’єра фільму "Погані дороги" відбудеться у жовтні

Режисерський дебют відомої сценаристки та драматурга Наталії Ворожбит - фільм «Погані дороги», вперше покажуть в Україні цієї осені, у кінопрокат він вийде навесні 2021-го.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі, присвяченій участі фільму в конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю, що відбудеться у вересні, генеральний продюсер Kristi Films Юрій Мінзянов.

“Вперше в Україні “Погані дороги” покажуть наприкінці жовтня. Прем’єра фільму відбудеться на великій кінематографічній події в Києві”, - сказав Мінзянов, додавши, що точну дату буде оголошено на пресконференції наприкінці серпня - на початку вересня.

Щодо українського прокату він уточнив, що ще не підписано контракт з кінодистриб’ютором “Артхаус Трафік”.

“Компанія запропонувала нам лютий-березень наступного року. Але будемо виходити з епідеміологічної ситуації”, - зазначив Мінзянов.

Під час пресконференції йшлося також про процес створення стрічки та підтримку держави в розвитку авторського кіно.

Як розповіла Ворожбит, у 2015 році на замовлення лондонського театру Royal Court вона створила п’єсу “Погані дороги” за матеріалами, які зібрала в зоні АТО під час роботи над сценарієм фільму “Кіборги” і які не увійшли у стрічку. Наприкінці 2017 року відбулася прем’єра вистави за п'єсою в Лондоні, а потім п’єса була поставлена у Києві, в театрі на Лівому березі.

“В тому ж 2017 році Юрій Мінзянов запропонував мені дебютувати з цим сценарієм як режисеру... Ми не пройшли пітчинг у Держкіно, але через кілька років подались на фінансування в Український культурний фонд, і він у нас повірив”, - сказала Ворожбит.

За її словами, у стрічку увійшли не шість новел, як у п’єсі, а п’ять, і це різні історії, “поєднані поганими дорогами в буквальному і переносному сенсі, а саме дорогами війни, привійськових територій, історії стосунків між людьми військовими і цивільними”.

“Мене вразило, як сильно загострюються почуття, як дегуманізується суспільство. З іншого боку, відбуваються героїзація і дуже багато речей, які на перший погляд здаються несумісними — любов і ненависть, і все водночас. Я сподіваюсь, у нас щось вийшло”, - зазначила режисерка.

Своєю чергою Мінзянов додав, що після невдалої спроби пройти пітчинг Держкіно вони продовжували працювати над проєктом і весь цей час тривав кастинг.

“Для нас дуже важливо було точно знайти акторів на ролі, і це була непроста задача, тому що нам хотілося, щоб це були типажні актори, але при цьому ще й талановиті. Тому 1,5 року тривав кастинг”, - зазначив Мінзянов, водночас подякувавши УКФ, який підтримав створення картини.

Як зазначалося, фінансова підтримка фільму з боку УКФ становить 11,5 млн грн.

“Ми підтримали у 2018 році виставу “Погані дороги”, а у 2019-му - вже кіно. Це показує сталість підтримки з боку держави. Це ідея, яка на те заслуговує. Держава зацікавлена інвестувати в якісний культурний контент”, - підкреслила виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів.

Як повідомляв Укрінформ, стрічка "Погані дороги" візьме участь у конкурсній програмі “Тиждень критики” (Settimana Internazionale della Critica) 77-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, що відбудеться з 2 по 12 вересня. Цьогоріч до програми увійшли дев’ять дебютних фільмів, відібраних з великої кількості картин, створених режисерами з різних куточків світу.