Пітчинг книжок для екранізацій: назвали експертів від ОМКФ та Книжкового Арсеналу

Оголошено імена експертів книжкового пітчингу Book Pitch – спільного проєкту 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю та Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОМКФ.

“Мета книжкового пітчингу – знайти сучасні українські книжки, що мають потенціал для подальших екранізацій як художні ігрові фільми. Book Pitch відбудеться в онлайн-форматі 30 вересня під час секції Film Industry Office 11-го ОМКФ”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до складу експертів увійшли: Марися Нікітюк, режисерка, сценаристка; Олександр Михед, культуролог, літературознавець, куратор мистецьких проєктів; Ганна Жижа, телеведуча, шеф-редакторка (кінокомпанія Star Media); Володимир Яценко, кінопродюсер, представник України в EURIMAGES; Наталія Ворожбит, сценаристка, режисерка, драматургиня; Ірина Славінська, журналістка, ведуча, літературознавиця, продюсерка UA: Радіо Культура.

В ОМКФ повідомили, що селекційна комісія вже розпочала роботу над поданими на Book Pitch заявками. До 25 серпня триватиме голосування, після якого на обговоренні експерти оберуть 8 фіналістів. Їхні імена будуть оголошені 3 вересня.