Фільм “Брати. Остання сповідь” можна подивитися онлайн

Драма «Брати. Остання сповідь» Вікторії Трофіменко вийшла на онлайн-платформі Takflix.com.

Як повідомляється, стрічка доступна на всіх територіях світу мовою оригіналу (гуцульська говірка) з українськими субтитрами, передає Укрінформ.

Зазначається, що в основі фільму історія любові та ненависті двох братів, які доживають віку в гірському селі. Сценарій створений за романом «Джмелиний мед» шведського письменника Торґні Ліндґрена — члена Академії, що присуджує Нобелівську премію з літератури. Автор сценарію та режисер Вікторія Трофіменко перемістила місце дії роману в українські Карпати.

Читайте також: В Україні оголосили учасників нацвідбору на Оскар

Фільм «Брати. Остання сповідь» став дебютом на великому екрані для Романа Луцького («Сторожова застава», «Секс і нічого особистого», «Віддана») та Миколи Берези («Тіні незабутих предків», «SelfieParty», «Червоний»).

Герої фільму спілкуються гуцульською говіркою. Щоб досягнути автентичної вимови, актори працювали з професійними етнографами та мовознавцями.

Як повідомлялося, «Брати» стали першим українським фільмом, який відібрали водночас на три міжнародні кінофестивалі класу «А» — в Індії, Шанхаї та Москві. На останньому фільм отримав нагороду кінокритиків і приз за найкращу жіночу роль, яку виконала львів’янка Наталка Половинка.

Українська прем'єра фільму відбулася у вересні 2014 року в головному конкурсі КМКФ «Молодість».

Подивитися фільм можна тут.