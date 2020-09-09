В Україні оголосили учасників нацвідбору на Оскар

Український Оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на здобуття премії "Оскар" .

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Український Оскарівський комітет завершив приймання заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України. Цього року в національному відборі беруть участь три фільми, й усі вони створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відборі беруть участь драма "Атлантида" режисера Валентина Васяновича, лірична комедія "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча та документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик.

Як повідомляється, 24-го вересня відбудеться пресконференція щодо фільму-кандидата на премію "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Як повідомлялося, 93-та церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення у галузі кінематографа за 2019 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.