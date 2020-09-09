Творці документального телесеріалу "Гра долі" анонсували новий сезон

Автори документального телевізійного серіалу «Гра долі» про історії життя і кохання видатних українців від давніх часів до XX століття анонсували новий сезон проєкту: сім нових історій готові до виходу на екрани цієї осені.

Про це вони повідомили на пресконференції в Укрінформі.

«Від самого початку, як ми замислювали цей проєкт у 2005 році, ми ставили собі за мету – незважаючи на те, що наші історії коротенькі, до 15 хвилин, але нам цікаво розповісти про наших героїв таким чином, що вони були живими, цікавими людьми, що вони були не засушеними старцями і не були бронзовими пам’ятниками. Вони жили такими ж емоціями, як і ми, І нам хочеться розказати про них таким чином, щоб повернути цікавість до цих людей і повернути їх у наш медіапростір», - розповіла керівниця проєкту Галина Криворчук.

За її словами, телесеріал і надалі показуватиме «5 канал», але ним зацікавилися і деякі регіональні телеканали.

Проєкт зазнав технологічної модернізації, ребрендингу, до його створення залучено наукових консультантів, але незмінним залишається обличчя телесеріалу, його авторка й ведуча Наталка Сопіт. Вона, тим часом, вважає, що карантин пожвавив інтерес українців до своєї культурної спадщини, і серіал «Гра долі» лише допоможе їм у цьому.

«Об’їхавши ці місця, які обожнювали наші герої, ми зрозуміли, що не тільки кохання було рушійною силою в будь-якій їхній діяльності, а ще й любов до країни. Карантин змусив українців звертати увагу на ці місцевості. Нашими фільмами й короткими описами та відео у Фейсбуці, які не пішли у фільми, ми звертаємо увагу на ці прекрасні місця. Хочеться, щоб наша культура була на високому рівні і щоб це було цікаво не лише українцям, а й щоб з-за кордону люди спеціально приїздили й дивилися унікальні місця», - наголосила Сопіт.

Генеральний продюсер і режисер-постановник проєкту Василь Вітер повідомив, що сім нових історій про видатних українців готові до виходу на екрани цієї осені. На думку режисера, героїв нового сезону серіалу об’єднує те, що всі вони підтримували українську культуру в складних історичних умовах.

«Неймовірні умови, які були проти них, об’єднують ці сім імен. Обставини їм казали – не робіть того. Але ці люди вчиняли це, рухались і діяли. Це поведінка людей, які захищали українську культуру. Тобто ми говоримо про поведінку людей в якихось особливих умовах, і це об'єднує наших героїв. Новий сезон нашого серіалу – про поведінку людей в екстремальних умовах з підтримки української культури», - вважає Вітер.

Він зазначив, що розпочинаючи цей проєкт 15 років тому, у творчій групі задумували 100 історій про видатних українців, а на сьогодні бачать понад 2,5 тисячі таких, які заслуговують на розповідь про них.

«Гра долі» - відомий в Україні телевізійний серіал про історії життя і кохання видатних українців від давніх часів до XX століття. Історія проєкту розпочалася у 2005 році і вже налічує понад сто епізодів. Проєкт сезону 2020 здійснюється студією «ВІАТЕЛ» за підтримки Українського культурного фонду.

Герої нового сезону - художники, меценати, колекціонери, актриса, режисер та історик, кожен із яких зробив значний внесок у культурну спадщину України та світу: Віра Холодна, Тарас Шевченко, Василь Тарновський, Євген Чикаленко, Олександр Довженко, Іван Труш та Дмитро Яворницький. У телесеріалі розкажуть про невідомі сторінки з життя цих видатних постатей. Зйомки відбувалися в мальовничих місцях, музеях і заповідниках по всій Україні: від Львова до Чернігова, від Дніпра до Одеси, від Національного історико-культурного заповідника «Качанівка» до Музею кіно «Одеської кіностудії».