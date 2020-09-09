У Житомирському театрі імені Кочерги стартує дитячий сезон

У Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги у суботу, 12 вересня, розпочинається дитячий театральний сезон, який відкриє вистава «Фантастична Мері».

Як передає Укрінформ, про це театр інформує у Фейсбуці.

«Відбудеться відкриття дитячого театрального сезону. Стартуємо 12 вересня о 12.00», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем'єра казки-фентезі «Фантастична Мері», якою розпочнеться сезон, відбулася 26 грудня 2019 року.

З нагоди відкриття дитячого сезону театр започаткував акцію «Театральна сім’я». Вона дозволить дитині безкоштовно потрапити на виставу, якщо батьки або бабусі й дідусі куплять собі квитки.

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Як повідомляв Укрінформ, театр ім. І. Кочерги відкрив театральний сезон 21 серпня прем’єрною виставою «Дарагой тавариш Б-г».

Фото: IgorT, uk.wikipedia.org