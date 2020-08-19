Житомирський театр Кочерги відкриває новий сезон

У Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги 21 та 22 серпня відбудеться відкриття нового сезону, під час якого покажуть прем’єрну виставу «Дарагой тавариш Б-г».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє театр.

«Маємо велику приємність повідомити широкому загалу про довгоочікуване відкриття 77-го театрального сезону 21-22 серпня. Новий театральний сезон стартує в нашому театрі з рестарту вистави «Дарагой тавариш Б-г» за оповіданням Анатолія Крима «Лист Богу». Її режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України, головний режисер театру Наталія Тімошкіна», - інформують у театрі.

Зазначається, що через пандемію COVID-19 вистави проходитимуть на інших локаціях.

Зокрема у прем’єрний тиждень ліричну комедію «Зовсім інші» актори покажуть в артмайстерні мисткині Аліни Далініної, що на вулиці Лермонтівській. Крім того, трагікомедію «Кайдашева сім’я» можна буде переглянути у мистецькому дворику театру.

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Як повідомляв Укрінформ, Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І.Кочерги через карантинні обмеження завершив свій театральний сезон 30 червня закритим показом прем’єрної вистави «Дарагой тавариш Б-г».

Фото: IgorT, uk.wikipedia.org