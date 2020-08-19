Житомирський театр Кочерги відкриває новий сезон
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє театр.
«Маємо велику приємність повідомити широкому загалу про довгоочікуване відкриття 77-го театрального сезону 21-22 серпня. Новий театральний сезон стартує в нашому театрі з рестарту вистави «Дарагой тавариш Б-г» за оповіданням Анатолія Крима «Лист Богу». Її режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України, головний режисер театру Наталія Тімошкіна», - інформують у театрі.
Зазначається, що через пандемію COVID-19 вистави проходитимуть на інших локаціях.
Зокрема у прем’єрний тиждень ліричну комедію «Зовсім інші» актори покажуть в артмайстерні мисткині Аліни Далініної, що на вулиці Лермонтівській. Крім того, трагікомедію «Кайдашева сім’я» можна буде переглянути у мистецькому дворику театру.
Як повідомляв Укрінформ, Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І.Кочерги через карантинні обмеження завершив свій театральний сезон 30 червня закритим показом прем’єрної вистави «Дарагой тавариш Б-г».
Фото: IgorT, uk.wikipedia.org