Житомирський театр завершив сезон прем’єрною виставою без глядачів

Житомирський театр завершив сезон прем’єрною виставою без глядачів

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Укрінформ
Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім.І.Кочерги через карантинні обмеження завершив свій театральний сезон закритим показом прем’єрної вистави «Дарагой тавариш Б-г».

Про це йдеться на сторінці театру у Facebook.

«30 червня Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І.Кочерги завершив свій 76-й театральний сезон закритим показом прем’єрної вистави «Дарагой тавариш Б-г» за оповіданням А. Крима «Лист Богу», - йдеться у повідомленні.

Показ прем’єрної вистави «Дарагой тавариш Б-г» / Фото: Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги

Як зауважила режисер-постановник вистави Наталія Тімошкіна, упродовж вистави любов, ненависть, зрада, свобода, страждання змінюють наші погляди на буття і дають зрозуміти, що ми живемо в цьому світі, аби робити добро.

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Через карантинні обмеження прем’єра проходила у закритому режимі виключно для художньої ради театру, колективу та представників обласної влади.

Прем’єра «Дарагой тавариш Б-г» була запланована на 27 березня до Міжнародного дня театру, але через карантин не відбулася. Показати виставу обіцяють, як тільки театр відновить свою роботу.

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