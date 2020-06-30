Бродвейські театри не відкриються до кінця року

Бродвейські театри не відкриються до кінця року

Укрінформ
Бродвейські театри у Нью-Йорку залишаться зачиненими щонайменше до кінця 2020 року через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Broadway News із посиланням на представництво Бродвейської ліги.

«Бродвейська ліга заявила, що всі шоу будуть закриті до кінця 2020 року», - йдеться у повідомленні.

При цьому компенсація куплених білетів на різні шоу виплачуватимуться до 3 січні 2021 року.

Зазначається, що ця дата не вважається днем відкриттям театрів, а є лише частиною процесу з виплати компенсації білетів на шоу, які були скасовані у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як зауважує Broadway News, поступове відновлення роботи театрів наразі очікується на початку 2021 року.

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За словами голови Бродвейської ліги Томаса Шумахера, театри відновлять свою роботу, коли можна буде гарантувати безпеку глядачам при заповнених залах.

Як повідомлялося, станом на 30 червня у світі підтверджено 10 412 421 випадок захворювання на коронавірус. Померли від хвороби 508 228 осіб, одужали – 5 668 668.

Фото: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

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