Бродвейські театри не відкриються до кінця року

Бродвейські театри у Нью-Йорку залишаться зачиненими щонайменше до кінця 2020 року через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Broadway News із посиланням на представництво Бродвейської ліги.

«Бродвейська ліга заявила, що всі шоу будуть закриті до кінця 2020 року», - йдеться у повідомленні.

При цьому компенсація куплених білетів на різні шоу виплачуватимуться до 3 січні 2021 року.

Зазначається, що ця дата не вважається днем відкриттям театрів, а є лише частиною процесу з виплати компенсації білетів на шоу, які були скасовані у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як зауважує Broadway News, поступове відновлення роботи театрів наразі очікується на початку 2021 року.

За словами голови Бродвейської ліги Томаса Шумахера, театри відновлять свою роботу, коли можна буде гарантувати безпеку глядачам при заповнених залах.

Як повідомлялося, станом на 30 червня у світі підтверджено 10 412 421 випадок захворювання на коронавірус. Померли від хвороби 508 228 осіб, одужали – 5 668 668.

Фото: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images