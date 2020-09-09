Кваснєвський спрогнозував Україні велике європейське майбутнє

Кваснєвський спрогнозував Україні велике європейське майбутнє

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Укрінформ
Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський переконаний, що на Україну та її мешканців чекає велике європейське майбутнє.

Як передає Укрінформ, про це Кваснєвський сказав у спеціальному відеозверненні, розміщеному на сторінці UkraineNOW у Фейсбуці.

"Коли я вперше відвідав незалежну Україну, я був вражений її величчю та відмінністю. Я завжди розумів та неодноразово переконувався, що Україна — це не Росія. Україна — красива країна з її Чорним морем, Карпатами, величними річками та красивими містами. Україна — країна чудової культури, сформованої  традицією різних мов та конфесій. А те, що вразило мене найбільше — це люди: дуже енергійні, дуже рішучі, талановиті та готові працювати та боротися за демократичне майбутнє суверенної України. Я вражений молоддю і я думаю, що молодше покоління і є рушієм, завдяки якому українці готові побудувати таку прекрасну демократичну Україну, частину нашого процвітаючого світу. Бажаю їм таких успіхів!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо: Олександр Кваснєвський — польський державний і політичний діяч, президент Республіки Польща в 1995-2005 роках (переобраний у 2000 році на п'ятирічний термін).

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