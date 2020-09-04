На розкопках античного міста Борисфен під Очаковом виявили унікальні знахідки

Миколаївські археологи при розкопках античного міста Борисфен на острові Березань, знайшли два унікальні аутентичні закриті комплекси, які датували другою чвертю VI століття до нової ери.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Березанського загону Миколаївської археологічної експедиції, старший викладач Національного університету ім. Сухомлинского Олександр Смирнов.

«Продовжуючи дослідження античного міста Борисфен (VIІ століття до н.е) на острові Березань, цього літа ми розкопали унікальні знахідки. Зокрема, це два аутентичні закриті комплекси (ями) з дуже цікавим наповненням, датованим 2 чвертю VI ст. до нової ери. Їх унікальність полягає не тільки у тому, що стародавні греки зберегли їх у первісному стані при розбудові міста, а ще й у тому, що вони досі не були розкопані та пограбовані «чорними археологами», що зараз трапляється вкрай рідко», - розповідає Смирнов.

За його словами, в цих комплексах, зокрема, було знайдено ручку дзеркала ольвійського типу VI століття до нашої ери, багато фрагментів різноманітної кераміки. «Серед них ми знайшли надзвичайні рідкісні амфори - з однією ручкою. За два десятки років моєї участі у розкопках, я досі ще не бачив таких виробів», - каже археолог.

Він також наголошує, що йдеться як про вироби, завезені зі стародавнього міста Мілєту (Туреччина) та островів Хіос і Лесбос (Греція), так і про рештки місцевої кераміки. Головна цінність цих знахідок у тому, що вони були законсервованими у землі. Тому є можливість зібрати їх у вироби і склеїти. «Наразі ми займаємося цією роботою і вже невдовзі розраховуємо отримати 13-14 цілих амфор різного типу. Ще одна їх особливість у тому, що подібного немає навіть серед знайденого на розкопках в Ольвії. Адже тамтешні фрагменти не тільки надто дрібні, а й дуже розпорошені, що неймовірно ускладнює процес збирання цілого виробу», - зазначає Смирнов.

Читайте також: На монетах Городницького скарбу виявили невідомі досі штемпелі

Ще одним з досягнень цьогорічної експедиції на острові Березань, є те, що археологи дослідили і нанесли на «генеральний план» міста Борисфен (яке було засноване навіть раніше за відому Ольвію), його головну вулицю. Також отримали інформацію про структуру міста – тут було кілька великих вулиць, які з’єднувалися невеличкими провулками.

Вдалося зробити і зріз дорожнього полотна та знайти підтвердження хронології розбудови Борисфена. Адже перші колоністи жили у землянках та напівземлянках. Так тривало близько 20 років. Тим часом, йшла розробка «генерального плану» міста та підготовка для забудови кам’яними спорудами. Потім буквально 2-3 роки звели будівлі. «Подібний алгоритм дій простежується в багатьох грецьких колоніях. Зокрема, виявлено схожість дій забудовників Борисфену з тими, як зводилося ще одне грецьке місто-колонія Сірокузи (Італія)», - стверджує Смирнов.

Борисфен (Борисфеніда) — найдавніша грецька колонія в Північному Причорномор'ї на острові Березань. Розташована при впадінні Дніпра в Чорне море поблизу м. Очакова на Миколаївщині.

Фото: Олександр Смирнов