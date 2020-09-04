Зйомки нового "Бетмена" призупинили через коронавірус у Роберта Паттінсона - ЗМІ

Зйомки нового супергеройського фільму про Бетмена призупинили через позитивний тест на коронавірус у виконавця головної ролі Роберта Паттінсона.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Vanity Fair.

У заяві Warner Bros про тимчасове призупинення зйомок фільму не уточнюється хто саме захворів: «Представник знімальної команди Бетмена здав позитивний тест на COVID-19, і був ізольований відповідно до правил», - йдеться в заяві.

Однак у Vanity Fair, посилаючись на «високопоставлене джерело», впевнені, що хворим членом знімальної групи є виконавець головної ролі Роберт Паттінсон.

Представник актора поки що не прокоментував ситуацію.

Вихід нового фільму про Бетмена очікується в кінотеатри в жовтні 2021 року. У головних ролях Роберт Паттінсон (Бетмен), Зої Кравіц (Жінка-кішка, Пол Дано (Загадочник) і Колін Фаррелл (Пінгвін).

Зйомки фільму розпочалися у Глазго на початку цього року, але були призупинені через пандемію.