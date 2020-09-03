Двейн "Скеля" Джонсон з родиною перехворів на COVID-19

Американський актор і рестлер Двейн Джонсон на прізвисько «Скеля» разом зі своєю родиною перехворів коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

За словами Джонсона, він та члени його родини захворіли на коронавірус більше трьох тижнів тому.

"Я можу сказати вам, що це була одна з найскладніших речей, яку нашій родині довелося пережити. В тому числі й особисто для мене. А я вже серйозно хворів у минулому", - сказав він у відео в Інстаграмі.

Джонсон розповів, що він з дружиною перенесли хворобу в тяжкій формі.

На його думку, вони заразилися інфекцією від близьких друзів сім'ї.

Актор додав, що зараз уся родина почувається добре.

«Скеля» також закликав підписників бути дисциплінованими, зміцнювати імунітет, носити маски та дотримуватися інших заходів безпеки, щоб захиститися від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 вересня у світі зафіксовано понад 26 мільйонів випадків коронавірусу.