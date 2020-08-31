У Туреччині влаштували світлове шоу з участю 300 дронів

У столиці Туреччини Анкарі влаштували світлове видовище, в якому було задіяно 300 безпілотників.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

Запуск дронів був присвячений національному святу Туреччини, яке відзначається 30 серпня - Дню великої перемоги.

Безпілотники утворювали в небі над Анкарою різні фігури та символи Турецької держави.

Удень в Анкарі пройшов святковий парад, ввечері перед президентським палацом - святковий концерт. Святкування відбувалися з дотриманням епідобмежень та карантинних заходів.

Привітання зі святом від імені Української держави висловив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга. Про це він повідомив у Фейсбуку.

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30 серпня 1922 року відбулася найбільша битва у греко-турецькій війні 1921-22 років, у якій перемогли турки під проводом Мустафи Кемаля Ататюрка, майбутнього «батька нації». Восени 1922 року розпочалася Лозаннська конференція, скликана з ініціативи Великої Британії, Франції та Італії для врегулювання ситуації на Близькому Сході. У результаті конференції був підписаний договір, що закріпив незалежність Туреччини і встановив її кордони.

Фото, відео: ahaber.com.tr