На кінофестивалі "Молодість" виявили солідарність із колегами у Білорусі

На 49-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» виступили з підтримкою колег у Білорусі – а саме кінофестивалю «Лістапад».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже важливу річ я хотів би сказати. Два роки тому в міжнародному журі нашого кінофестивалю був наш друг - художній керівник Міжнародного кінофестивалю у Мінську Ігор Сукманов. Сьогодні вся їхня команда на барикадах, під великою загрозою їхній кінофестиваль. Свободу нашим друзям у Білорусі!» - закликав під бурхливі оплески на церемонії нагородження художній керівник КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі.

Він зазначив, що «Молодість» - один із небагатьох кінофестивалів світу, який за умов карантинних обмежень проводить подію у двох форматах, і подякував усій команді, котра проявила себе дуже креативно й у новій реальності поєднала онлайн зі справжнім кінофестивалем.

«Не так просто було зробити 49-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» в умовах пандемії. Не так багато гостей цього року змогло до нас приєднатися. Але - зробили», - підкреслив Халпахчі.

Принагідно він нагадав, що «Молодість» триває і 30 серпня запрошує на заключний, глядацький день, впродовж якого покажуть стрічки, що перемогли цьогоріч, та частину програми – як на фестивальних локаціях, так і онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, 49-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» 29 серпня під час урочистої церемонії оголосив переможців. На фестивалі, що проходить з 22 до 30 серпня в офлайн- та онлайн-форматі, показали 260 фільмів.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Силовики жорстоко розганяли мирні демонстрації, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомили про п'ятьох загиблих.