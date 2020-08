Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців

49-ий Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" 29 серпня під час урочистої церемонії оголосив переможців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Гран-прі розділили два фільми – "Особливі прикмети" (Identifying Features) Фернанда Валадес, Мексика, Іспанія, а також "Твій хід" (Kuessipan) Міріам Верро, Канада. Приз глядацьких симпатій дістався стрічці "Двоє" (Two of Us), Філіппо Менеґетті, Франція, Люксембург, Бельгія. Переможцем Національного конкурсу, в якому представлені короткометражні фільми, став "Схрон" (Hideout), Оксана Войтенко, Україна.

Повний список переможців виглядає так:

Національний конкурс:

Переможець Національного конкурсу – "Схрон" (Hideout), Оксана Войтенко, Україна. Спеціальний диплом журі – "Бульмастиф" (Bullmastiff) Анастасія Буковська, Україна. Спеціальний диплом журі – "Прощавай, Свєто" (Goodbye, Sveta) Настя Канарьова, Україна. Спеціальний диплом журі – "Врятуйте мене, лікарю!" (Save Me, Doctor!) Дмитро Грешко, Україна.

Дитяча програма "MOLODIST TEEN SCREEN": Переможець програми "Щ – це щастя" (H Is for Happiness) Джон Шиді, Австралія. Спеціальний диплом журі за найкращу роль – "Оскар і Ліллі: Там, де нас ніхто не знає" (Oskar & Lilli. Where No One Know Us), Араш Т. Ріагі, Австрія.

Спеціальний диплом журі за сценарій – "Клуб потворних дітей" (The Club of Ugly Children) Йонатан Елберс, Нідерланди.

СОНЯЧНИЙ ЗАЙЧИК - SUNNY BUNNY Переможець – "Суховій" (Dry Wind) Даніел Ноласку, Бразилія. Спеціальний диплом журі – "Без образ" (No Hard Feelings) Фараз Шаріат, Німеччина. Спеціальний диплом журі – "Лінґва франка" (Lingua Franca) Ізабель Сандовал, США, Філіппіни.

Міжнародний конкурс:

Гран-прі – "Особливі прикмети" (Identifying Features) Фернанда Валадес, Мексика, Іспанія. "Твій хід" (Kuessipan) Міріам Верро, Канада. Приз глядацьких симпатій – "Двоє" (Two of Us), Філіппо Менеґетті, Франція, Люксембург, Бельгія.

Повнометражний конкурс: Найкращий повнометражний дебют – "Мій ранковий сміх" (My Morning Laughter) Марко Джорджевіч, Сербія.

Спеціальний диплом журі – "Цілковито нормальна родина" (A Perfectly Normal Family) Малу Рейманн, Данія. Спеціальний диплом журі – "Біг дітей" (Kids Run) Барбара Отт, Німеччина.

Короткометражний конкурс: Найкращий короткометражний фільм – "Бульмастиф" (Bullmastiff), Анастасія Буковська, Україна. Спеціальний диплом журі – "Серед мигдалевих дерев" (Among the Almond Trees) Марі Лєфлок, Бельгія. Спеціальний диплом журі – "Святковий день" (Party Day) Софія Бост, Португалія.

Студентський конкурс:

Найкращий студентський фільм – "Добраніч" (Good Night) Ентоні Нті, Бельгія, Ґана. Спеціальний диплом журі – "Еллі" (Elli) Вів'єн Гартманн, Німеччина. Спеціальний диплом журі – "Душенька" (The Little Soul) Барбара Рупік, Польща.

Церемонію, що відбувалася під аркою Дружби народів, закрив фільм продюсерки Анни Капустіної та режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин". Стрічка вперше в історії українського кіно отримала нагороду за кращу режисуру у конкурсній програмі кінофестивалю "Санденс".

Читайте також: Журі Одеського кінофестивалю очолив оскароносний композитор Говард Шор

Як повідомляв Укрінформ, 49-й Міжнародний кінофестиваль "Молодість" триває з 22 по 30 серпня 2020 року. На фестивалі, який проходить в офлайн- та онлайнформаті, глядачі переглянули 260 фільмів на 4-ох локаціях.