Кінофестиваль «Молодість» закриватиме фільм-переможець «Санденса»

Фільм режисера Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» покажуть на урочистій церемонії нагородження кінофестивалю «Молодість».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі кінофестивалю.

“Подія відбудеться 29 серпня 2020 року у кінотеатрі під Аркою Дружби народів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Земля блакитна, ніби апельсин» — дебютна повнометражна документальна стрічка Ірини Цілик. Вперше в історії українського кіно фільм вітчизняного режисера отримав нагороду за кращу режисуру у конкурсній програмі в одному з найбільш важливих фестивалів світу «Санденс». Кінопроєкт фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно.

Стрічка розповідає про воєнні дії на Сході України, що тривають шостий рік. Обстріли у Красногорівці («червона зона» Донецької області), де живуть мати-одиначка Ганна та її четверо дітей, не припиняються. Але мама й діти мають різні захоплення, грають на різних музичних інструментах і, що найцікавіше, знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

“Насправді наш фільм не про війну, вона виступає тут лише тлом. Це фільм про дорослішання. Про балансування між війною та миром. Про самотерапію за допомогою кіно. І про багато інших речей, які можуть бути близькими та зрозумілими різним людям у світі”, - зазначила режисер.

Як повідомляв Укрінформ, 49-й Міжнародний кінофестиваль «Молодість» триває з 22 по 30 серпня 2020 року. На фестивалі, який проходить в офлайн- та онлайнформаті, планується показ понад 250 стрічок, з них 55 українських.