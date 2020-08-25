Грета Тунберг повернулася до школи

Екологічна активістка Грета Тунберг вирішила повернутися до школи після річної перерви.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Твіттері 24 серпня.

"Моя академічна відпустка завершилася, і так чудово нарешті знову повернутися до школи!" - написала 17-річна Грета.

Як зазначає DW, навчання для Тунберг розпочалося на кілька днів пізніше за її шведських однолітків, які пішли в школу після завершення літніх канікул минулого тижня, оскільки вона була в Німеччині, де зустрічалася з канцлером ФРН Ангелою Меркель, а також брала участь у кліматичних протестах у Берліні.

Тунберг стала всесвітньовідомою екологічною активісткою після своєї поїздки у 2019 році на яхті до Нью-Йорка, де вона взяла участь у кліматичному саміті ООН, на якому, під час виступу з трибуни, вона вимовила свою знамениту фразу "Як ви смієте!", звинувативши лідерів країн світу в тому, що вони, не вживаючи заходів щодо захисту клімату, "вкрали" у неї "мрії і дитинство".

Протягом року Тунберг зустрічалася з кліматичними активістами по всій Європі та Америці і була номінована на Нобелівську премію миру.

У 2018 році, ще до поїздки в Нью-Йорк, дівчина почала прогулювати уроки в школі по п'ятницях. Натомість активістка вирушала до будівлі шведського парламенту, де влаштовувала пікети із закликом до рішучих заходів для боротьби зі змінами клімату. Поступово її одиночна акція знайшла підтримку в інших країнах світу і переросла в масштабний рух школярів і студентів, які потребують дій для запобігання глобальному потеплінню.

Тунберг підтримують багато політиків і знаменитостей. З нею, зокрема, зустрічався генсек ООН Антоніу Гутерреш, актор та політик Арнольд Шварценеггер, а також британський принц Чарльз.