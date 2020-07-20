Грета Тунберг отримала премію в розмірі €1 мільйон
Про це повідомляє dpa.
«Грета Тунберг удостоєна премії за гуманність від Португальського фонду Гюльбенкяна, вона нагороджена 1 мільйоном євро», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 17-річна екоактивістка отримала винагороду за свою боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою.
Тунберг висловила подяку через Twitter. «Це дуже багато важить для мене, і я сподіваюся, що це допоможе мені зробити більше добра у світі», - заявила вона в опублікованому в соцмережі відео.
I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020
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Переможниця була обрана серед 136 номінантів із 43 країн.
Глава журі Жорже Сампаю заявив, що переважна більшість членів журі проголосувала за Тунберг.