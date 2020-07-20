Грета Тунберг отримала премію в розмірі €1 мільйон

Екологічна активістка Грета Тунберг отримала премію за гуманність від Португальського фонду Гюльбенкяна, розмір винагороди становить мільйон євро.

Про це повідомляє dpa.

«Грета Тунберг удостоєна премії за гуманність від Португальського фонду Гюльбенкяна, вона нагороджена 1 мільйоном євро», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 17-річна екоактивістка отримала винагороду за свою боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою.

Тунберг висловила подяку через Twitter. «Це дуже багато важить для мене, і я сподіваюся, що це допоможе мені зробити більше добра у світі», - заявила вона в опублікованому в соцмережі відео.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

Переможниця була обрана серед 136 номінантів із 43 країн.

Глава журі Жорже Сампаю заявив, що переважна більшість членів журі проголосувала за Тунберг.