Театр "Золоті ворота" показав виставу на фестивалі у Польщі

Київський академічний театр «Золоті ворота» показав відеоверсію вистави «Тату, ти мене любив?» в рамках онлайн-участі в міжнародному театральному фестивалі «Retroperspektywy 2020: Тіло/Пам’ять/Історія».

Фестиваль пройшов 22 серпня в польському місті Лодзь. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Незважаючи на те, що цього року більшість міжнародних подій скасувалися через пандемію, наш театр продовжує свій шлях. І участь вистави «Тату, ти мене любив?» у цьому фестивалі в співпраці з білоруською продюсеркою Мариною Дашук, є одним зі способів підтримання нашої міжнародної комунікації», - розповіла в коментарі Укрінформу директор та художній керівник театру «Золоті ворота» Ксенія Ромашенко.

Вона додала, що спеціально для цього фестивалю український режисер Стас Жирков (директор і художній керівник Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра – ред.) разом з командою театру та за підтримки Українського культурного фонду створили відеоверсію вистави, яка отримала гран-прі фестивалю-премії ГРА.

«Може в цьому і є надприродна сила театру – скорочувати відстані та продовжувати рух, незважаючи на всі перепони та завади? Ми щиро радіємо, що усі охочі змогли переглянути виставу онлайн. Такий формат дає нам змогу не втрачати зв’язок, залишатися в контакті зі світом та глядачами та продовжувати діалог з нашими колегами», - наголосила Ромашенко.

Автором п’єси, за якою було створено виставу «Тату, ти мене любив?» є білоруський драматург Дмитро Богославський, у виставі грають відомі українські актори: Віталіна Біблів, Олександр Ярема, Роман Ясіновський, Антон Соловей, Ірина Ткаченко, Лілія Цвєлікова.

Театр «Золоті ворота» вже традиційно бере участь у цьому міжнародному фестивалі. Цього року онлайн участь у «Retroperspektywy 2020» відбулася за підтримки Українського культурного фонду.

Організаторами фестивалю є CHOREA Theatre (м.Лодзь). За останні 11 років, ними було проведено 6 фестивалів «Retroperspektywy» та 2 – «Perspektywy», відбулось понад 100 виступів та концертів, а також 40 семінарів.

Фестивальні події відвідали 30 000 глядачів та учасників, 350 запрошених гостей з понад 15 країн (включаючи США, Індію, Швецію, Великобританію, Норвегію, Португалію, Україну та Білорусь).

Фестиваль «Retroperspektywy 2020» спрямований на різні соціальні групи (інтелігенція, старші люди, студенти, молодь, сім'ї з дітьми) та має на меті розвиток фестивальної аудиторії. Нині фестиваль є популярним та широко визнаним на культурній карті Польщі.

Фото: mesta.com.ua