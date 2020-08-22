Стартував 49-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"

З урочистої церемонії відкриття під Аркою Дружби народів в українській столиці розпочався 49-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонії передувала «червона доріжка», а відкрив її привітанням міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Я радий, що фестиваль, якому незабаром 50 років, так само, як і Венеційський фестиваль, ризикнув і проводить не тільки онлайн, але і офлайн зустрічі. І дійсно, ми всі скучили один за одним. Я радий, що в програмі фестивалю 55 українських фільмів, є програма «Дивись українське!», - сказав Ткаченко.

Водночас він нагадав, що у Держкіно відкрито грантову програму для того, щоб цього року можна було отримати кошти для предпродакшену, а в Українському культурному фонді до 28 серпня триває прийняття заявок на гранти для бізнесів креативної індустрії, які постраждали від коронавірусу.

З відеопривітанням до учасників церемонії звернувся міський голова Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні це один з найбільших кінофорумів Східної Європи... Цього року на фестивалі представлять більше 250-ти стрічок, тож протягом семи днів на нас чекає багато емоцій та відкриттів", - сказав він.

Кличко також нагадав, що фестиваль відбудеться із залученням онлайн-платформи, де всі бажаючі зможуть безкоштовно дивитися конкурсні фільми і віддати голос за той, що найбільше сподобався. Почесну нагороду - «Золотого скіфського оленя» - отримає фільм, який вподобає найбільша кількість шанувальників кіно.

Ще одне відеозвернення прозвучало від французького актора театру та кіно, режисера, продюсера та письменника Робера Оссейна, який через пандемію не зміг прибути на подію. Він подякував за «Скіфського оленя», якого йому вручили за внесок у світове кіномистецтво. Відомий актор і режисер підкреслив, що зворушений почесною нагородою від «Молодості», і нагадав, що його мати, актриса, - родом з України. «Я дуже люблю Україну», - сказав Оссейн.

Під час відкриття було представлено конкурсні програми, зокрема міжнародну, що складається з трьох категорій – студентських, дебютних короткометражних та повнометражних ігрових стрічок, та національну програму, а також журі всіх конкурсних програм.

Відкриття кінофестивалю "Молодість" фото: Олена Худякова

Фільмом відкриття 49-го фестивалю «Молодість» стала україно-швейцарська стрічка «Забуті» Дарії Онищенко. Режисерка представила творчу команду фільму і нагадала про фестивалі, на яких він побував.

«Я справді пишаюсь кінофестивалем «Молодість», що ви наважились в такий важкий час провести його. Кіно має існувати за будь-яких умов», - зазначила вона.

Онищенко, зокрема, додала: «Сьогодні мої думки разом з тими мужніми, сміливими жінками, які наважуються виходити на вулиці білоруських міст. Мій фільм теж про дуже сильну і мужню жінку».

Як повідомляв Укрінформ, традиційно почесну нагороду за внесок у світове кіномистецтво КМКФ «Молодість» вручає на церемонії відкриття фестивалю. Робер Оссейн відомий, зокрема, за ролями в п’яти фільмах про Анжеліку, за своє життя він встиг зіграти понад 100 ролей у театрі та кіно.

Через епідемію коронавірусу та карантин фестиваль з весни було перенесено на 22 - 30 серпня. Він проходитиме в офлайн- та онлайнформаті. Головні локації фестивалю - кінотеатр «Жовтень», Будинок кіно, Fedoriv Hub, де відбуватимуться майстер-класи у межах «Майстерні талантів». Спеціально для проведення фестивалю сконструйовано кінотеатр просто неба під Аркою Дружби народів – для церемоній відкриття та нагородження переможців, показів фільмів дитячої програми «Molodist Teen Sсreen», українських прем’єр та спеціальних подій. Планується, що кожного дня тут відбуватимуться покази – по 4 сеанси на день. Всі покази тут - безкоштовні.