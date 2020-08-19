Вінницький театр Садовського покаже три прем'єри у новому сезоні

Вінницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М.Садовського поновлює роботу після карантину. У новому сезоні покажуть три прем’єрні вистави.

Репертуар нового сезону театр проанонсував на своїй сторінці у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з повідомленням, першу виставу сезону осені-2020 в театрі покажуть 10 вересня.

Як повідомляє сайт Вінницького обласного академічного музично-драматичного театру, це буде прем’єрний показ театралізованого дійства на 2 дії у постановці Народної артистки України Таїсії Славінської.

Ще одна прем’єра сезону – уславлена музична комедія М. Старицького «За двома зайцями». Свою інтерпретацію цієї п’єси глядачам запропонує режисер-постановник Тарас Мазур.

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Також вінничани зможуть побачити іще одну нову виставу в репертуарі театру, - парадоксальну комедію Анатолія Дяченка «Гра в детектив».

Загалом протягом вересня у театрі покажуть 9 вистав.

Фото: moemisto.ua