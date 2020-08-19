Вінницький театр Садовського покаже три прем'єри у новому сезоні
Репертуар нового сезону театр проанонсував на своїй сторінці у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.
Згідно з повідомленням, першу виставу сезону осені-2020 в театрі покажуть 10 вересня.
Як повідомляє сайт Вінницького обласного академічного музично-драматичного театру, це буде прем’єрний показ театралізованого дійства на 2 дії у постановці Народної артистки України Таїсії Славінської.
Ще одна прем’єра сезону – уславлена музична комедія М. Старицького «За двома зайцями». Свою інтерпретацію цієї п’єси глядачам запропонує режисер-постановник Тарас Мазур.
Також вінничани зможуть побачити іще одну нову виставу в репертуарі театру, - парадоксальну комедію Анатолія Дяченка «Гра в детектив».
Загалом протягом вересня у театрі покажуть 9 вистав.
Фото: moemisto.ua