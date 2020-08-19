Уряд Франції збільшив допомогу до початку навчального року 3 мільйонам сімей

Уряд Франції збільшив допомогу до початку навчального року 3 мільйонам сімей

Укрінформ
Французький уряд перед початком навчального року збільшив на 100 євро розмір допомоги 3 мільйонам незаможних сімей.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

«Дотримуємося зобов'язання: 3 мільйони домогосподарств тепер отримують допомогу на навчання у школі, збільшену на 100 євро на дитину. Сильний жест уряду на підтримку купівельної спроможності найбідніших сімей у цей період кризи», - написав прем'єр.

Раніше уряд країни заявляв про виділення допомоги сім'ям, що потребують державної підтримки, у розмірі до 200 євро.

Законодавство Франції передбачає низку виплат незаможним громадянам. Зокрема, після народження дитини держава виділяє породіллі €923, а при усиновленні сім'я отримує €1846.

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Крім того, передбачено щомісячну грошову допомогу у зв’язку з безробіттям після народження дитини - €184 та неповним сім'ям - €100. Допомога багатодітним сім'ям під час зміни житла сягає €974. Держава також допомагає багатодітним родинам з оплатою оренди житла та послуг няні тощо.

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