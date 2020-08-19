Уряд Франції збільшив допомогу до початку навчального року 3 мільйонам сімей
Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.
«Дотримуємося зобов'язання: 3 мільйони домогосподарств тепер отримують допомогу на навчання у школі, збільшену на 100 євро на дитину. Сильний жест уряду на підтримку купівельної спроможності найбідніших сімей у цей період кризи», - написав прем'єр.
Engagement tenu : 3 millions de foyers reçoivent aujourd'hui l'allocation de rentrée scolaire, majorée de 100 € par enfant.— Jean Castex (@JeanCASTEX) August 18, 2020
Un geste fort du Gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des familles les plus modestes en cette période de crise sanitaire.
Раніше уряд країни заявляв про виділення допомоги сім'ям, що потребують державної підтримки, у розмірі до 200 євро.
Законодавство Франції передбачає низку виплат незаможним громадянам. Зокрема, після народження дитини держава виділяє породіллі €923, а при усиновленні сім'я отримує €1846.
Крім того, передбачено щомісячну грошову допомогу у зв’язку з безробіттям після народження дитини - €184 та неповним сім'ям - €100. Допомога багатодітним сім'ям під час зміни житла сягає €974. Держава також допомагає багатодітним родинам з оплатою оренди житла та послуг няні тощо.