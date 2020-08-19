Уряд Франції збільшив допомогу до початку навчального року 3 мільйонам сімей

Французький уряд перед початком навчального року збільшив на 100 євро розмір допомоги 3 мільйонам незаможних сімей.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

«Дотримуємося зобов'язання: 3 мільйони домогосподарств тепер отримують допомогу на навчання у школі, збільшену на 100 євро на дитину. Сильний жест уряду на підтримку купівельної спроможності найбідніших сімей у цей період кризи», - написав прем'єр.

Engagement tenu : 3 millions de foyers reçoivent aujourd'hui l'allocation de rentrée scolaire, majorée de 100 € par enfant.

Un geste fort du Gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des familles les plus modestes en cette période de crise sanitaire. — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 18, 2020

Раніше уряд країни заявляв про виділення допомоги сім'ям, що потребують державної підтримки, у розмірі до 200 євро.

Законодавство Франції передбачає низку виплат незаможним громадянам. Зокрема, після народження дитини держава виділяє породіллі €923, а при усиновленні сім'я отримує €1846.

Крім того, передбачено щомісячну грошову допомогу у зв’язку з безробіттям після народження дитини - €184 та неповним сім'ям - €100. Допомога багатодітним сім'ям під час зміни житла сягає €974. Держава також допомагає багатодітним родинам з оплатою оренди житла та послуг няні тощо.