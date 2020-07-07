Новий прем’єр Франції втратив у зарплаті понад €40 тисяч - ЗМІ

Французькі ЗМІ підрахували втрати в зарплаті новопризначеного голови уряду країни Жана Кастекса, який до призначення обіймав кілька державних посад.

Відповідні підрахунки провів журнал L'Obs.

«Новий прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс до призначення на цю посаду був дуже добре оплачуваних чиновником. Торік він заробив понад 208 тисяч євро «чистими» за рахунок зарплат, отриманих на кількох державних постах», - пише видання.

Тепер, після кар'єрного зльоту статки Жана Кастекса можуть знизитися. За оцінками ЗМІ, він отримував €160 тис. на рік на посаді міжвідомчого уповноваженого з організації Олімпійських і Паралімпійських ігор-2024. Ще €22 тис. річних він заробляв як мер комуни міста Прад на південному заході Франції. Крім того, приблизно €25 тис. на рік Кастексу платили як радникові департаменту та €2 тис. – як радникові муніципалітету. Таким чином, торік він заробив понад €208 тис.

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Після призначення на посаду прем’єра-міністра Кастекс зобов’язаний скласти повноваження міжвідомчого уповноваженого з організації Олімпійських і Паралімпійських ігор. Відтак його річна зарплата становитиме близько €140 тис. Глава уряду також заявив, що звільниться з посади мера міста Прад, хоча й залишиться членом муніципальної ради. Якщо він залишить за собою пост радника департаменту (закон не забороняє цього), то його заробіток може становити €165 тис. на рік.

Фото: lci.fr