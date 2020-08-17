Букінгемський палац вперше покаже публіці понад 60 ексклюзивних картин
Укрінформ
Галерея королеви Великої Британії Єлизавети ІІ у Букінгемському палаці вперше виставить на показ для публіки 65 картин, які висіли у палаці впродовж останніх 200 років.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Починаючи з грудня цього року громадськість зможе подивитися 65 картин відомих художників, серед яких Рембранд, Рубенс та Ван Дейк. Картини були в Букінгемському палаці два останніх століття.
Зазначається, що більша частина з цих картин придбані ще за короля Георга ІV (1762-1830), який, на думку експертів, мав витончений смак.
Ексклюзивна виставка триватиме з 4 грудня цього року до січня 2022 року.