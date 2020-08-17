На пленер у Вінниці зібралися художники з 12 країн

На пленер у Вінниці зібралися художники з 12 країн

Укрінформ
У Вінниці в понеділок стартує десятиденний IV Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The best artist – 2020», до якого долучилися учасники з 15 країн світу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міжнародного мистецького пленеру, яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«З 17 по 27 серпня 2020 року у Вінниці проходитиме традиційний щорічний Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The best artist – 2020», який відбувається за ініціативи народного художника України Володимира Козюка, підтримки Вінницької ОДА та Міністерства культури України. У цьогорічному конкурсі візьмуть участь 32 художники з різних куточків України, а також іноземних держав. Упродовж двох тижнів вони відтворюватимуть на своїх полотнах «золоту провінцію» – Вінницю та Поділля, а також інші міста України, формуючи таким чином імідж культурного розвитку потенціалу України загалом та розвитку світової культури», - йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленням, участь у пленері беруть талановиті художники з усього світу. Попри карантин, до Вінниці прибудуть художники з Китаю, США та Азербайджану. Однак 16 учасників долучаться до пленеру онлайн. Це митці з Киргизстану, Узбекистану, Палестини, Іраку, Йорданії, Білорусі, Словаччини, Грузії, Кореї, Польщі та Болгарії.

Урочисте відкриття IV Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник / The best artist – 2020», відбудеться у понеділок, 17 серпня, на Музейній площі м. Вінниці. Програмою цьогорічного пленеру передбачається робота художників у різних форматах. Зокрема, упродовж десяти днів пленеру відбудуться творчі майстерні, виставки, майстер-класи, лекції і семінари з обміну досвідом.

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Кульмінацією події стане мистецько-пізнавальний квест «Вінницька палітра – сучасне і минуле», який відбудеться 23 серпня. Під час цієї події художники писатимуть міські пейзажі та визначні історичні місця Вінниці на чітко визначених локаціях. Вінничани і гості міста, розгадуючи квест, будуть відвідувати ці локації, робити з ними селфі, виставляти їх у мережу і переходити до наступного завдання. «Селфі з митцем», які наберуть найбільше вподобайок, будуть нагороджені дипломами та цінними подарунками від партнерів.

Завершить Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The best artist – 2020» 26 серпня нагородження художників-переможців конкурсу. Вони отримають спеціальну відзнаку «Кращий художник» та номінацію «The best artist». Крім того, визначатиметься лауреат премії імені Валерія Гегамяна.

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За результатами пленеру буде виданий каталог та відбудеться відкриття художної виставки учасників конкурс «Кращий художник».

Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник / The best artist» проводиться у Вінниці вчетверте. Минулого року участь у ньому взяли 26 художників з України, Польщі, Грузії, Таджикистану, Киргизстану та Китаю, які вийшли у фінал відвіркового туру. З творчими візитами вони відвідали Житомир, Бар, Бушу та Тульчин, де у розпал оперного фестивалю зафіксували у фарбах грандіозну оперну імпрезу, яка просто неба подарувала усім глядачам незабутні емоції та враження. За цей короткий період вони написали більше сотні робіт і навіть встановили національний рекорд України – зі спільного написання картини заради благодійності.

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