На пленер у Вінниці зібралися художники з 12 країн

У Вінниці в понеділок стартує десятиденний IV Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The best artist – 2020», до якого долучилися учасники з 15 країн світу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міжнародного мистецького пленеру, яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«З 17 по 27 серпня 2020 року у Вінниці проходитиме традиційний щорічний Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The best artist – 2020», який відбувається за ініціативи народного художника України Володимира Козюка, підтримки Вінницької ОДА та Міністерства культури України. У цьогорічному конкурсі візьмуть участь 32 художники з різних куточків України, а також іноземних держав. Упродовж двох тижнів вони відтворюватимуть на своїх полотнах «золоту провінцію» – Вінницю та Поділля, а також інші міста України, формуючи таким чином імідж культурного розвитку потенціалу України загалом та розвитку світової культури», - йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленням, участь у пленері беруть талановиті художники з усього світу. Попри карантин, до Вінниці прибудуть художники з Китаю, США та Азербайджану. Однак 16 учасників долучаться до пленеру онлайн. Це митці з Киргизстану, Узбекистану, Палестини, Іраку, Йорданії, Білорусі, Словаччини, Грузії, Кореї, Польщі та Болгарії.

Урочисте відкриття IV Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник / The best artist – 2020», відбудеться у понеділок, 17 серпня, на Музейній площі м. Вінниці. Програмою цьогорічного пленеру передбачається робота художників у різних форматах. Зокрема, упродовж десяти днів пленеру відбудуться творчі майстерні, виставки, майстер-класи, лекції і семінари з обміну досвідом.

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Кульмінацією події стане мистецько-пізнавальний квест «Вінницька палітра – сучасне і минуле», який відбудеться 23 серпня. Під час цієї події художники писатимуть міські пейзажі та визначні історичні місця Вінниці на чітко визначених локаціях. Вінничани і гості міста, розгадуючи квест, будуть відвідувати ці локації, робити з ними селфі, виставляти їх у мережу і переходити до наступного завдання. «Селфі з митцем», які наберуть найбільше вподобайок, будуть нагороджені дипломами та цінними подарунками від партнерів.

Завершить Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The best artist – 2020» 26 серпня нагородження художників-переможців конкурсу. Вони отримають спеціальну відзнаку «Кращий художник» та номінацію «The best artist». Крім того, визначатиметься лауреат премії імені Валерія Гегамяна.

За результатами пленеру буде виданий каталог та відбудеться відкриття художної виставки учасників конкурс «Кращий художник».

Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник / The best artist» проводиться у Вінниці вчетверте. Минулого року участь у ньому взяли 26 художників з України, Польщі, Грузії, Таджикистану, Киргизстану та Китаю, які вийшли у фінал відвіркового туру. З творчими візитами вони відвідали Житомир, Бар, Бушу та Тульчин, де у розпал оперного фестивалю зафіксували у фарбах грандіозну оперну імпрезу, яка просто неба подарувала усім глядачам незабутні емоції та враження. За цей короткий період вони написали більше сотні робіт і навіть встановили національний рекорд України – зі спільного написання картини заради благодійності.