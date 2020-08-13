У Києві відкрили зірку художнику Іванові Марчуку

На "Площі зірок" у Києві 13 серпня відкрили зірку всесвітньо відомому художнику, лауреату Шевченківської премії Івану Марчуку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Іван Марчук — почесний громадянин міста Києва. Його знають в Австралії, у США, де в Чикаго відкрили картинну галерею Івана Марчука як філіал майбутнього Музею Івана Марчука", - сказав на відкритті голова Ради почесних громадян міста Києва, політичний діяч, член-кореспондент АМНУ Микола Поліщук.

Він розповів, що за ініціативи Ради почесних громадян та Київської фундації культури навесні цього року комісії з питань власності та з питань культури Київської міськради ухвалили рішення відкрити Музей Івана Марчука на вулиці Сагайдачного, 20/2, і тепер справа - за Київрадою.

"Я сподіваюсь, що Музей Марчука буде в Києві при його житті, де він зможе створити свою школу", - зазначив Поліщук.

На відкритті художнику вручили копію таблички із зіркою. Сам Марчук розповів, що побував зі своїми виставками на п’яти континентах.

"Талант мій належить людству. Україна його не може присвоїти. Мені вже були пропозиції відкрити музей у Туреччині й Литві, бо Україна ще спить... Але Музей у Києві належатиме світові, тому що до Києва будуть приїздити, як приїжджають до Музею Гогена в Амстердамі, приносячи місту мільйони. Люди хочуть бачити мої картини, та я не можу всіх запросити до майстерні, щоб показати", - сказав Марчук.

Відкриття зірки Івана Марчука/ Фото: Геннадій Мінченко

Він додав, що сприймає сьогоднішнє свято як передмову до майбутньої події — відкриття музею, а також як доказ того, що українці його шанують, і висловив сподівання, що наступного року в Києві відбудеться його ювілейна виставка.

Під час заходу художнику вручили ще й золоту зірочку-прикрасу — точку копію викарбуваної на граніті - від компанії Sokol Jewellery. А Міжнародна дипломатична місія ОБСЄ нагородила Марчука орденом "За мир та стабільність.

Своєю чергою співорганізатор "Площі "зірок", представник ГО "Спільна перемога" Володимир Бульба зазначив, що їхня організація та Незалежна громадська рада з питань культури, молоді та спорту подали в Офіс Президента звернення щодо сприяння відкриттю Музею Івана Марчука.

Як зазначалося, на великих екранах ТРЦ Gulliver можна побачити 24 картини Марчука - серія "Генотип вольності", вони демонструватимуться впродовж місяця.

Відкриття зірок відбувається з ініціативи БФК Gulliver, за підтримки Міністерства культури та інформполітики, під брендом Ukraine now та в партнерстві з РМА Спільна Перемога, компанії Sokol Jewellery і Першої Української сувенірної компанії та Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ".