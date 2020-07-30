Музей Марчука можуть створити за міський кошт - КМДА назвала умови
Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба міської влади.
"Ця ініціатива з’явилась після того, як було введено мораторій на будівництво в буферних зонах Софії Київської та Києво-Печерської лаври. Фактично це стало офіційною забороною будівництва приватної будівлі, де, у тому числі, мав знаходитись музей Івана Марчука", - сказав Мондриївський.
Він зазначив, що мультифункціональна декількаповерхова будівля з величезним паркуванням, офісними приміщеннями і ресторанами не може бути побудована на схилах Дніпра. А саме в цьому приміщенні мав знаходитись музей Марчука. Крім того, ця територія підпадає під буферну зону Національного заповідника «Софія Київська» і там заборонено будь-яке нове будівництво.
За словами чиновника, інформація, що місто відсудило у художника суму у 6 мільйонів гривень некоректна.
"Ділянка, про яку йдеться, вже більше 10 років в оренді у приватної структури, і жодне будівництво там так і не було розпочато. Водночас, ми відкриті до прямого діалогу з митцем. І зважаючи, що будувати на цій території не можна, разом із Департаментом комунальної власності та Департаментом культури ми напрацювали варіанти, де можна розмістити музей з урахуванням розташування на найкращих туристичних маршрутах», – зазначив Мондриївський.
Для реалізації проєкту «Музей Івана Марчука» за кошти міста необхідно виконання певних умов, а саме: картини мають бути передані до частини Державного музейного фонду України. Надалі вони зберігатимуться в одному з музеїв міста Києва, а після створення персонального музею митця стануть основою його колекції.
Як повідомляв Укрінформ, Господарський суд Києва ухвалив рішення про стягнення понад п’яти млн грн з ТОВ "Виставковий центр-музей художника Івана Марчука" на користь Київської міської ради за несплату оренди земельної ділянки.