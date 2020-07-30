Музей Марчука можуть створити за міський кошт - КМДА назвала умови

Столична влада запропонувала видатному художнику Івану Марчуку створити його музей за міський кошт.

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба міської влади.

"Ця ініціатива з’явилась після того, як було введено мораторій на будівництво в буферних зонах Софії Київської та Києво-Печерської лаври. Фактично це стало офіційною забороною будівництва приватної будівлі, де, у тому числі, мав знаходитись музей Івана Марчука", - сказав Мондриївський.

Він зазначив, що мультифункціональна декількаповерхова будівля з величезним паркуванням, офісними приміщеннями і ресторанами не може бути побудована на схилах Дніпра. А саме в цьому приміщенні мав знаходитись музей Марчука. Крім того, ця територія підпадає під буферну зону Національного заповідника «Софія Київська» і там заборонено будь-яке нове будівництво.

За словами чиновника, інформація, що місто відсудило у художника суму у 6 мільйонів гривень некоректна.

"Ділянка, про яку йдеться, вже більше 10 років в оренді у приватної структури, і жодне будівництво там так і не було розпочато. Водночас, ми відкриті до прямого діалогу з митцем. І зважаючи, що будувати на цій території не можна, разом із Департаментом комунальної власності та Департаментом культури ми напрацювали варіанти, де можна розмістити музей з урахуванням розташування на найкращих туристичних маршрутах», – зазначив Мондриївський.

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Для реалізації проєкту «Музей Івана Марчука» за кошти міста необхідно виконання певних умов, а саме: картини мають бути передані до частини Державного музейного фонду України. Надалі вони зберігатимуться в одному з музеїв міста Києва, а після створення персонального музею митця стануть основою його колекції.

Як повідомляв Укрінформ, Господарський суд Києва ухвалив рішення про стягнення понад п’яти млн грн з ТОВ "Виставковий центр-музей художника Івана Марчука" на користь Київської міської ради за несплату оренди земельної ділянки.