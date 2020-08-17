У старовинному турецькому монастирі Сумела провели перше за 5 років богослужіння

У старовинному монастирі Сумела, що в турецькому Трабзоні, відбулося перше за останні 5 років богослужіння.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині з посиланням на видання Hürriyet.

Близько пів сотні туристів з Болгарії, Грузії та Греції були присутні на богослужінні в монастирі, розташованому на висоті 1,3 тисячі метрів над рівнем моря.

Служба була присвячена до дня Вознесіння Святої Богородиці, її провів священник Вселенського Патріархату.

Читайте також: Туреччина відповіла звинуваченнями на заяви Греції щодо Святої Софії

Нагадаємо: востаннє богослужіння у цьому монастирі проводилося п’ять років тому, оскільки тут тривали реставраційні роботи. Територію було очищено від каменів і скель, які становили небезпеку для відвідувачів.

Монастир був побудований наприкінці четвертого — початку п’ятого століття та тривалий час був місцем паломництва. Зараз він не є постійним місцем проведення релігійних обрядів, тут діє музей.