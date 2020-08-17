У старовинному турецькому монастирі Сумела провели перше за 5 років богослужіння
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині з посиланням на видання Hürriyet.
Близько пів сотні туристів з Болгарії, Грузії та Греції були присутні на богослужінні в монастирі, розташованому на висоті 1,3 тисячі метрів над рівнем моря.
Служба була присвячена до дня Вознесіння Святої Богородиці, її провів священник Вселенського Патріархату.
Нагадаємо: востаннє богослужіння у цьому монастирі проводилося п’ять років тому, оскільки тут тривали реставраційні роботи. Територію було очищено від каменів і скель, які становили небезпеку для відвідувачів.
Монастир був побудований наприкінці четвертого — початку п’ятого століття та тривалий час був місцем паломництва. Зараз він не є постійним місцем проведення релігійних обрядів, тут діє музей.