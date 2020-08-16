Глобальне потепління привело Гренландський крижаний щит до точки неповернення

Вчені повідомляють, що з 2000 року швидкість танення крижаного щита Гренландії різко підскочила і сніг не встигає компенсувати втрати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.

Згідно з даними з супутників, крижаний щит Гренландії - другий за величиною після Антарктичного - за останні 40 років настільки скоротився, що навіть якщо людству дивом вдасться уповільнити процес глобального потепління , він все одно продовжить танути.

Як констатують автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications Earth and Environment , льодовики Гренландії пройшли свого роду переломний момент: випадає сніг, який щорічно поповнює крижаний щит, не встигає за швидкістю танення. З 1985 року вони відступили в середньому на три кілометри на глибину. Тепла океанська вода змушує льодовики танути ще швидше і заважає їм повернутися на колишнє місце.

«У XXI столітті крижаний щит Гренландії втрачає свою масу прискореними темпами, що робить його найбільшим джерелом підвищення рівня моря. Більш швидка течія льодовиків, що тануть, значною мірою сприяла цій втраті, проте причина прискорення і майбутні зміни невідомі», - пишуть вчені з Центру полярних і кліматичних досліджень і Школи наук про Землю при Державному університеті Огайо (США) та їхні колеги з Інституту морських і атмосферних досліджень при Утрехтском університеті (Нідерланди).