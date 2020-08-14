У Херсоні представили сучасне іронічне мистецтво херарту

У Херсоні у виставковому залі обласної організації Нацспілки художників працює виставка сучасного мистецтва «Херарт».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тут представлено проєкти і роботи більше 20 митців. Це не тільки картини, це і відеоарт, і акціонізм, і різноманітні музейні проєкти. Крім цікавої ідеї та виконання має бути іронія над життям, над ідеєю. Постійно триває спілкування з художниками, йде вибірка, у когось робота «вистрілила», у когось проєкт, хтось просто геній, як Стас Волязловський чи Поліна Райко», - розповів один з кураторів виставки Семен Храмцов.

У Херсоні представили сучасне провокаційне іронічне мистецтво херарту / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

Виставку організували завдяки зусиллям приватного Музею сучасного мистецтво Херсона (МСМХ), обласного благодійного фонду імені Поліни Райко, музейних волонтерів та прихильників херарту.

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Попередня виставка «Херарту» відбулася у 2013 році і викликала бурхливу реакцію - адже деякі роботи митців розраховані на вік «18+» і є епатажними, їх називали навіть вульгарними.

Як зазначають куратори виставки, «Херарт» – це культурне явище, що почало формуватися у Херсоні в 2002 році і продовжує активно розвиватися. До нього долучилися не лише херсонські митці, але й художники з інших міст України. Серед робіт митців з інших регіонів, наприклад, «легковажний» проєкт «Капці» серйозного миколаївського художника Віктора Покиданця, або робота, що є продуманим трешем - почеркані заяви авторства київського художника Олексія Сая.

Власне на виставці, за словами Храмцова, представлена лише невелика частина робіт митців цієї культурної течії.

Знайшла своє місце на виставці і робота народної художниці Поліни Райко, що малювала наїв на стінах, стелі, дверях власного будинку, на паркані у дворі. Саме картину, написану на паркані, і врятував свого часу власник херсонського приватного Музею сучасного мистецтва В'ячеслава Машницький, бо спадкоємець художниці вирішив кинути у багаття цей шматок старого паркану з малюнком на ньому.

У сусідній залі роботи художників-наївістів Олександра Жуковського та Олександра Печорського - п’ять картин, об’єднаних однією ідеєю. Вони зроблені на дерев'яних ящиках, і глядачеві можуть видатися іконами. Проте це роботи, в яких художники втілили різні дитячі страхи.

Представлені на виставці і роботи одного з найвідоміших і «найдорожчих» сучасних херсонських художників Стаса Волязловського, який трагічно пішов із життя у віці 46 років два роки тому.

«Іронія – це як техніка, стиль, так можна сказати. Проте речі, що тут представлені, – дуже серйозні, глибинні. Тим паче, виставка відбувається в умовах карантину з усіма метаморфозами в соціальних явищах, рухах. Тут немає шаблону. Одні глядачі заходять і відразу виходять. Інші, коли підходиш як екскурсовод і пропонуєш щось пояснити, кажуть: ні, все зрозуміло. Цією виставкою вибудовується думка глядачів: так чи ні», - розповів куратор виставки В'ячеслав Машницький .

Як розповіла арткритик Юлія Манукян (Аліса Готт), наразі триває етап визначення херарту як явища, його каталогізації, музеєфікації, оскільки це вже не хаотичний рух, що об’єднав херсонських художників у таку унікальну спільноту. У цьому явищі немає поділу між глядачем та художньою роботою, вони взаємодіють, каже вона. «Кожен глядач, що потрапляє у світ херарту, починає з ним взаємодіяти, тому що речі інколи настільки провокаційні, що ніякої не може бути смуги, що розділяє, а виникає у глядача бажання зрозуміти, а що тут насправді відбувається», - каже арткритик.