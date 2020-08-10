В аеропорту

В аеропорту "Бориспіль" відкрили виставку "Сила підпису"

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Укрінформ
В міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрили виставку "Сила підпису", яка складається з чотирьох тематичних зон у терміналі D, де представлені найважливіші документи в історії людства та долі їх підписантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє адміністрація аеропорту "Бориспіль" у Фейсбуці.

"Останніми вихідними в зоні вильоту міжнародних рейсів терміналу D запрацювала локація, яку ми планували відкрити ще у лютому, задовго до карантинних обмежень – «Сила підпису». Виставка складається з чотирьох тематичних зон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в першій зоні гості потрапляють до бібліотеки з великими книгами, кожна з яких розповідає про найважливіші документи в історії людства та долі тих, хто їх підписав. Друга зона розповідає історію України — від барокового підпису гетьмана на конституції Пилипа Орлика до підписання Акта проголошення незалежності в серпні 1991 року.

Крім того, в третій тематичній зоні на гостей чекають історії підписів видатних художників, розповіді криміналістів-почеркознавців про те, хто, як і навіщо підробляє підписи. Також тут можна дізнатися про підписи, "яким немає ціни, тому що вони врятували тисячі життів".

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Четверта зона розповідає про цифрові підписи та способи біометричної ідентифікації людини.

Організатори виставки подбали про безпеку гостей. Окрім вже звичних правил роботи (вхід у масках, дезінфекція інтерактивних елементів та інших поверхонь), встановлені сенсорні дезінфектори та бактерицидний рециркулятор повітря, що працює у присутності людини без шкоди для її здоров’я.

Оглянути виставку можуть пасажири з квитками на міжнародні рейси з терміналу D. Працює щоденно з 07:00 до 23:00.

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