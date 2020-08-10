В аеропорту "Бориспіль" відкрили виставку "Сила підпису"

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрили виставку "Сила підпису", яка складається з чотирьох тематичних зон у терміналі D, де представлені найважливіші документи в історії людства та долі їх підписантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє адміністрація аеропорту "Бориспіль" у Фейсбуці.

"Останніми вихідними в зоні вильоту міжнародних рейсів терміналу D запрацювала локація, яку ми планували відкрити ще у лютому, задовго до карантинних обмежень – «Сила підпису». Виставка складається з чотирьох тематичних зон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в першій зоні гості потрапляють до бібліотеки з великими книгами, кожна з яких розповідає про найважливіші документи в історії людства та долі тих, хто їх підписав. Друга зона розповідає історію України — від барокового підпису гетьмана на конституції Пилипа Орлика до підписання Акта проголошення незалежності в серпні 1991 року.

Крім того, в третій тематичній зоні на гостей чекають історії підписів видатних художників, розповіді криміналістів-почеркознавців про те, хто, як і навіщо підробляє підписи. Також тут можна дізнатися про підписи, "яким немає ціни, тому що вони врятували тисячі життів".

Четверта зона розповідає про цифрові підписи та способи біометричної ідентифікації людини.

Організатори виставки подбали про безпеку гостей. Окрім вже звичних правил роботи (вхід у масках, дезінфекція інтерактивних елементів та інших поверхонь), встановлені сенсорні дезінфектори та бактерицидний рециркулятор повітря, що працює у присутності людини без шкоди для її здоров’я.

Оглянути виставку можуть пасажири з квитками на міжнародні рейси з терміналу D. Працює щоденно з 07:00 до 23:00.