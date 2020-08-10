У столичному парку Шевченка "крутять" нові українські фільми
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"У парку імені Тараса Шевченка до 15 вересня триватиме «Кіновернісаж просто неба» – безкоштовний літній кінотеатр, де проводитимуть покази найкращих українських фільмів останніх років. У програмі - авторське кіно, гучні прем’єри, стрічки, що зібрали найбільші касові збори й отримали призи на кінофестивалях, а також дитяче та підліткове кіно тощо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 10 серпня буде Днем незалежного короткометражного кіно (18+). Будуть представлені фільми, зняті без державного фінансування. Вже 11 серпня презентують добірку українських короткометражок, дія яких відбувається під час новорічних свят.12 серпня буде Днем дитячого кіно, а 13 серпня – День фільмів «СУК\CUC».
Як повідомляється, 14 серпня презентують добірку коротких метрів «MyStreetFilmsUkraine» від фестивалю кіно та урбаністики «86».
Організатор заходу – українська кінокомпанія Up Ua Studio. Проєкт реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Шевченківської райдержадміністрації та КО «Київзеленбуд».