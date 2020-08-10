У столичному парку Шевченка "крутять" нові українські фільми

У Києві в парку імені Тараса Шевченка до 15 вересня триватиме «Кіновернісаж просто неба», де показуватимуть найкращі українські фільми останніх років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У парку імені Тараса Шевченка до 15 вересня триватиме «Кіновернісаж просто неба» – безкоштовний літній кінотеатр, де проводитимуть покази найкращих українських фільмів останніх років. У програмі - авторське кіно, гучні прем’єри, стрічки, що зібрали найбільші касові збори й отримали призи на кінофестивалях, а також дитяче та підліткове кіно тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 серпня буде Днем незалежного короткометражного кіно (18+). Будуть представлені фільми, зняті без державного фінансування. Вже 11 серпня презентують добірку українських короткометражок, дія яких відбувається під час новорічних свят.12 серпня буде Днем дитячого кіно, а 13 серпня – День фільмів «СУК\CUC».

Як повідомляється, 14 серпня презентують добірку коротких метрів «MyStreetFilmsUkraine» від фестивалю кіно та урбаністики «86».

Організатор заходу – українська кінокомпанія Up Ua Studio. Проєкт реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Шевченківської райдержадміністрації та КО «Київзеленбуд».