Цієї ночі українці побачать пік зорепаду Персеїд

У ніч з 12 на 13 серпня українці можуть побачити одне з найяскравіших явищ нічного неба - метеорний потік Персеїди, який у цей проміжок часу досягне свого піку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 5 канал.

Протягом піку кількість метеорів, що згорають в атмосфері, може досягати в середньому чисельності від 50 до 120 за годину.

Свою назву метеоритні дощі отримали, бо з'являються з боку сузір'я Персея, коли Земля проходить через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. У довжину шлейф комети сягає багатьох мільярдів кілометрів і складається з крихітного пилу.

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Комета наближається до Землі лише один раз на 133 роки, але через її хвіст Земля проходить щороку. Уламки породи, що вилетіли з ядра цієї комети, потрапляючи до атмосфери Землі, спалахують у ній, наче зірки. Це явище можна спостерігати з будь-якого місця планети, але найяскравіше воно в північній півкулі.