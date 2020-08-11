Артисти та продюсери об’єдналися у Всеукраїнську музичну профспілку

Артисти та продюсери об’єдналися у Всеукраїнську музичну профспілку

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Укрінформ
Представники музичної індустрії створили Всеукраїнську професійну спілку працівників музичної індустрії й відтепер можуть вести офіційний діалог із владою.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook, передає Укрінформ.

«Офіційний документ про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України отримали голова профспілки продюсер Михайло Ясинський, заступник голови профспілки, правознавець Ганна Степаненко, а також популярна українська співачка Оля Полякова, яка є членом правління», - ідеться в повідомленні.

Зареєстровано Всеукраїнську профспілку працівників музичної індустрії / Фото: УМП

Зазначається, що до профспілки вже приєдналися найвпливовіші представники музичної індустрії, зокрема режисер Алан Бадоєв, продюсер Юрій Нікітін, директор і співвласник музичного видавництва Best Music Мар’яна Вороніна, музикант та засновник LiRoom.com.ua Олексій Бондаренко, продюсер та звукорежисер Вадим Лисиця, голова всеукраїнської асоціації дистриб’юторів, виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання Ольга Кушпитовська, співачка та авторка пісень Тетяна Решетняк (TAYANNA), засновниця форуму концертної індустрії Kyiv Music Days Євгенія Стрижевська, директор музичної PR/Digital агенції «Много воды» Олександр Варениця, промоутер та організатор фестивалів Ростислав Кулик.

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Як повідомляється, першим кроком членів профспілки стало подання до Верховної Ради України пропозиції про створення профільного підкомітету музичної індустрії і вже у вересні питання розглядатиметься на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Наступним кроком стане розробка програми розвитку музичної індустрії на 5 років.

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Щодо мети організації зазначається, що «йдеться про розвиток авторської й виконавської школи, створення соціальних ліфтів, збільшення робочих місць, протидію творчої еміграції й відтоку глядацьких грошей за кордон, відкриття нових ринків не на шкоду, а з користю для України, українських громадян і української економіки».

Також у профспілці інформують, що робота щодо створення організації почалася у грудні 2019 року, а карантинні обмеження прискорили об’єднання всієї музичної індустрії. Вже у червні 2020 року відбулися установчі збори за участі 16-ох обласних організацій.

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