Артисти та продюсери об’єдналися у Всеукраїнську музичну профспілку

Представники музичної індустрії створили Всеукраїнську професійну спілку працівників музичної індустрії й відтепер можуть вести офіційний діалог із владою.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook, передає Укрінформ.

«Офіційний документ про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України отримали голова профспілки продюсер Михайло Ясинський, заступник голови профспілки, правознавець Ганна Степаненко, а також популярна українська співачка Оля Полякова, яка є членом правління», - ідеться в повідомленні.

Зареєстровано Всеукраїнську профспілку працівників музичної індустрії / Фото: УМП

Зазначається, що до профспілки вже приєдналися найвпливовіші представники музичної індустрії, зокрема режисер Алан Бадоєв, продюсер Юрій Нікітін, директор і співвласник музичного видавництва Best Music Мар’яна Вороніна, музикант та засновник LiRoom.com.ua Олексій Бондаренко, продюсер та звукорежисер Вадим Лисиця, голова всеукраїнської асоціації дистриб’юторів, виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання Ольга Кушпитовська, співачка та авторка пісень Тетяна Решетняк (TAYANNA), засновниця форуму концертної індустрії Kyiv Music Days Євгенія Стрижевська, директор музичної PR/Digital агенції «Много воды» Олександр Варениця, промоутер та організатор фестивалів Ростислав Кулик.

Як повідомляється, першим кроком членів профспілки стало подання до Верховної Ради України пропозиції про створення профільного підкомітету музичної індустрії і вже у вересні питання розглядатиметься на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Наступним кроком стане розробка програми розвитку музичної індустрії на 5 років.

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Щодо мети організації зазначається, що «йдеться про розвиток авторської й виконавської школи, створення соціальних ліфтів, збільшення робочих місць, протидію творчої еміграції й відтоку глядацьких грошей за кордон, відкриття нових ринків не на шкоду, а з користю для України, українських громадян і української економіки».

Також у профспілці інформують, що робота щодо створення організації почалася у грудні 2019 року, а карантинні обмеження прискорили об’єднання всієї музичної індустрії. Вже у червні 2020 року відбулися установчі збори за участі 16-ох обласних організацій.