У Миколаївському зоопарку відсвяткували ювілей слона Дінкара

У Миколаївському зоопарку відзначили 10-річний ювілей азійського слона Дінкара.

Він отримав у подарунок ласощі – соковиті кавуни, ароматні дині, солодкі яблука, банани, моркву. Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці зоопарку у Фейсбук.

«6 серпня 2020 року перший 10-річний ювілей відзначає наш азійський слон Дінкар. У свій день народження він отримав від казкових героїв (роль яких упішно виконали наші співробітники та юні біологи зоопарку) святкові ласощі – соковиті кавуни, ароматні дині, солодкі яблука, банани, моркву», - йдеться у повідомленні.

Народився Дінкар в Ганноверському зоопарку. Перш ніж прибути до Миколаєва, цей молодий слоник уже змінив 3 зоопарки. Річ в тім, що Дінкар – справжній розбишака. Він дуже активний, грайливий та норовливий.

Мешкає Дінкар в одному вольєрі зі своїм старшим на 2 роки товаришем Шанті, який народився також у Ганноверському зоопарку. Шанті - спокійний та інтелігентний. Поводиться дуже пристойно. У Дінкара ж характер – як у шкідливого хлопчиська. Він дозволяє собі задирати старшого слона, рухливий, постійно грається, кидається віниками. Під час тренінгів Дінкар, на відміну від старанного і слухняного Шанті, не завжди виконує команди, може вередувати. Але обоє слонів дуже прив'язані один одного та завжди проводять своє дозвілля разом.

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В Миколаївський зоопарк слони приїхали з Угорщини 10 листопада 2019 року. Тварини були передані за Європейською програмою збереження та розмноження рідкісних видів.

Миколаївського зоопарк 10 років чекав на повернення в свою колекцію цих гігантів. За цей час проведено ремонт та реконструкція зимового та літнього вольєру. Капітально відремонтований водогін, оновлена система опалення, обладнано новий декор тощо. Був значно розширений літній вольєр, встановлено новий басейн для купання слонів, обладнано нові приміщення для годування або для проведення необхідних маніпуляцій, встановлено навіс.