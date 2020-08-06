Конфіскованим левам та ведмедям знайшли нові домівки

Комісія вирішила безоплатно передати конфіскованих диких тварин притулкам, благодійним фондам та Національному парку.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції на офіційному сайті.

Зазначається, що днями відбулося засідання комісії у Василівському районному відділі Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) щодо безоплатної передачі конфіскованих диких тварин. Рішенням комісії було визначено безоплатно передати ведмедя гімалайського на прізвисько Мальвіна благодійній організації «Міжнародний Благодійний фонд «Збережи дикість», ведмедів бурих на прізвиська Балу та Тимоша - Національному природному парку «Синевир», левів на прізвиська Річчі, Вітольд та Багіра - благодійному фонду «Нейтон» та ведмедів бурих на прізвиська Потап, Ганна та Маша - ТОВ «Ведмежий притулок-Домажир».

Як зауважив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, безоплатна передача новим власникам конфіскованих тварин – це спільний результат команди Міністерства юстиції та громадських активістів.

Він зазначив, що старий порядок, згідно з яким конфісковані тварини за рішенням суду продавалися на відкритому аукціоні, викликав суперечливі почуття.

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Гайченко наголосив, що тепер продаж на аукціоні OpenMarket Державного підприємства «СЕТАМ» диких тварин заборонено.

«Підготовлені Міністерством юстиції зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, врегулювали це питання. Тварин безоплатно передаватимуть притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин», - пояснив заступник міністра юстиції.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 26 червня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови, якою з метою гуманного ставлення до тварин запроваджується порядок розпоряджання конфіскованими тваринами.

Так, документом передбачається безоплатна передача конфіскованих тварин закладам, притулкам тощо, які відповідно до законодавства мають право на їх утримання.