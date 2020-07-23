Миколаївські депутати прийняли програму щодо бездомних тварин

Депутати Миколаївської міської ради після дворічних дискусій та гострих обговорень прийняли міську програму щодо поводження з бездомними тваринами та регулювання їх чисельності гуманними методами. Її вартість 47 млн грн.

Відповідне рішення було прийнято 23 липня на сесії міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уточнену і перероблену програму щодо поводження з бездомними тваринами та регулювання їх чисельності гуманними методами підтримало 33 депутати. Таким чином, нарешті, ми прийняли це рішення», - сказав голова міської ради Олександр Сєнкевич.

Дане рішення стало можливим після того, як скоротили фінансування запропонованої програми. Спочатку воно мало складати понад 60 млн грн. Але минулого разу, коли три варіанти цієї програми виносилися на розгляд сесії, жоден не набрав потрібної кількості голосів. Тому було прийнято консолідоване рішення скоротити витрати на будівництво майданчиків для вигулу собак, сонячних батарей та кількість собак, які підлягають стерилізації.

Прийняття даної програми є своєрідним прогресом. Адже влада та зоозахисники вже два роки не могли знайти спільного бачення щодо майбутнього безпритульних тварин на вулицях міста. Цьому заважав так званий «собачий конфлікт» між зоозахисниками, депутатами та місцевими мешканцями. Одні вимагають прибрати блудних псів з вулиць міста, де їх розвелося занадто багато і вони проявляють агресивність, інші категорично проти будь-яких кардинальних змін у цьому питанні.

Зоозахисники час від часу блокували роботу КП "Центр захисту тварин", вдавалися навіть до фізичних дій проти директора та працівників КП. Було порушено два кримінальні провадження.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні минулого року 12 мешканців Миколаєва постраждали від укусів бродячого собаки, який був хворий на сказ.