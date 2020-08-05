Львівська філармонія починає новий сезон

У Львівській національній філармонії 6 серпня розпочинається новий музичний концертний сезон.

Про це повідомили у Львівській національній філармонії, інформує Укрінформ.

«Новий сезон стартуватиме фестивалем літньої пори «Pizzicato e Cantabile», який цьогоріч відбудеться вже вп’яте. Події відбуватимуться в Концертному залі Людкевича за участі слухачів та з урахуваннями усіх обмежень», - зазначають у філармонії.

Засновницею та директоркою фестивалю «Pizzicato e Cantabile» незмінно є відома українська органістка Олена Мацелюх. На гостей очікують 15 цікавих подій, що триватимуть впродовж 6 – 16 серпня 2020 року.

Фестиваль об’єднає кращих українських музикантів, географія виступів яких охоплює десятки країн світу. У їх виконанні звучатимуть всесвітньовідомі шедеври Вівальді, Баха та його синів, Моцарта, Ліста, Дебюссі, Шуберта та ще багатьох інших. Твори вищевказаних композиторів звучатимуть в оригінальних аранжуваннях та інтерпретаціях.

Окрему вагому сторінку фестивалю складуть вокальні вечори. На сцені Концертного залу Людкевича звучатимуть композиції галицьких митців – Січинського та Людкевича(«Ти моя найкраща пісня», 7 серпня), вокальні мініатюри Вольфа, Шоссона, Дебюссі, Шуберта, Штрауса (Liederabend, 8 серпня), а також номери та сцени із всесвітньовідомих ораторій та опер Моцарта, Доніцетті, Скарлатті та багатьох інших (події Любовний напій (9 серпня) та Краса мелодії (19 серпня).

Також не менш цікавими будуть вечори органної та клавесинної музики, де прозвучать шедеври, створені відомими композиторами для цих інструментів із багатолітньою історією: RoyalDuet. Концерт-відкриття (6 серпня), Йоганн Себастьян Бах – 335(7 серпня), Симфонія Світла(9 серпня), Танці з клавесином(13 серпня), Вівальді: 4 пори року(13 серпня), Барокові фрески (14 серпня).

Для поціновувачів камерної музики звучатимуть шедеври квартетного жанру: Моцарт&Брамс (14 серпня) та INSO-Quartet (15 серпня), а також фортепіанної музики – Espressione(15 серпня),та ансамблевих композицій Дебюссі та Равеля – Impression(8 серпня).

Завершиться фестиваль 16 серпня святковою подією «Галантні львівські віртуози» за участі Академічного симфонічного оркестру філармонії.