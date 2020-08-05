Львівська філармонія починає новий сезон

Львівська філармонія починає новий сезон

Укрінформ
У Львівській національній філармонії 6 серпня розпочинається новий музичний концертний сезон. 

Про це повідомили у Львівській національній філармонії, інформує Укрінформ.

«Новий сезон стартуватиме фестивалем літньої пори «Pizzicato e Cantabile», який цьогоріч відбудеться вже вп’яте. Події відбуватимуться в Концертному залі Людкевича за участі слухачів та з урахуваннями усіх обмежень», - зазначають у філармонії.

Засновницею та директоркою фестивалю «Pizzicato e Cantabile» незмінно є відома українська органістка Олена Мацелюх. На гостей очікують 15 цікавих подій, що триватимуть впродовж 6 – 16 серпня 2020 року.

Фестиваль об’єднає кращих українських музикантів, географія виступів яких охоплює десятки країн світу. У їх виконанні звучатимуть всесвітньовідомі шедеври Вівальді, Баха та його синів, Моцарта, Ліста, Дебюссі, Шуберта та ще багатьох інших. Твори вищевказаних композиторів звучатимуть в оригінальних аранжуваннях та інтерпретаціях.

Окрему вагому сторінку фестивалю складуть вокальні вечори. На сцені Концертного залу Людкевича звучатимуть композиції галицьких митців – Січинського та Людкевича(«Ти моя найкраща пісня», 7 серпня), вокальні мініатюри Вольфа, Шоссона, Дебюссі, Шуберта, Штрауса (Liederabend, 8 серпня), а також номери та сцени із всесвітньовідомих ораторій та опер Моцарта, Доніцетті, Скарлатті та багатьох інших (події Любовний напій (9 серпня) та Краса мелодії (19 серпня).

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Також не менш цікавими будуть вечори органної та клавесинної музики, де прозвучать шедеври, створені відомими композиторами для цих інструментів із багатолітньою історією: RoyalDuet. Концерт-відкриття (6 серпня), Йоганн Себастьян Бах – 335(7 серпня), Симфонія Світла(9 серпня), Танці з клавесином(13 серпня), Вівальді: 4 пори року(13 серпня), Барокові фрески (14 серпня).

Для поціновувачів камерної музики звучатимуть шедеври квартетного жанру: Моцарт&Брамс (14 серпня) та INSO-Quartet (15 серпня), а також фортепіанної музики – Espressione(15 серпня),та ансамблевих композицій Дебюссі та Равеля – Impression(8 серпня).

Завершиться фестиваль 16 серпня святковою подією «Галантні львівські віртуози» за участі Академічного симфонічного оркестру філармонії.

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